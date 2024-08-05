Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 5 августа — какие медали разыграют

За какие медали спортсмены будут бороться на Олимпиаде-2024 сегодня — расписание соревнований
На десятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в понедельник, 5 августа, разыграют 17 комплектов медалей, за три из которых будут соревноваться украинцы. Речь идет о наградах в триатлоне, стрельбе, бадминтоне, спортивной гимнастике, легкой атлетике, гребле, велогонках, баскетболе и серфинге.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
На Олимпийских играх-2024 в Париже 5 августа спортсмены сойдутся в следующих соревнованиях:
- 09:00 — триатлон (смешанная эстафета)
- 10:30 — стрельба (малокалиберный пистолет 25 м, мужчины)
- 10:45 — бадминтон (одиночки, женщины)
- 12:45 — спортивная гимнастика (параллельные брусья, мужчины)
- 13:38 — спортивная гимнастика (упражнения на бревне, женщины)
- 14:33 — спортивная гимнастика (поперечина, мужчины)
- 15:23 — спортивная гимнастика (свободные упражнения, женщины)
- 15:30 — бадминтон (одиночный разряд, мужчины)
- 16:00 — стрельба (скит, микст)
- 17:43 — гребли (байдарки-кросс, женщины)
- 17:48 — гребли (байдарки-кросс, мужчины)
- 20:00 — легкая атлетика (метание диска, женщины)
- 20:46 — велогонки (трек, командный спринт, женщины)
- 22:00 — баскетбол (3х3, женщины, за бронзу)
- 22:15 — легкая атлетика (5000 м, женщины)
- 22:24 — серфинг (мужчины, за бронзу)
- 22:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за бронзу)
- 22:47 — легкая атлетика (800 м, женщины)
- 23:00 — баскетбол (3х3, женщины, за золото)
- 23:05 — серфинг (женщины, за бронзу)
- 23:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за золото)
- 23:46 — серфинг (мужчины, за золото)
- 00:27 — серфинг (женщины, за золото)
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
-
Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа
Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — клуб выбрал Криштиану.
"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца.
Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион по популярной лиге.
Самые яркие фото украинских саблисток — первые эмоции после "золота" на Олимпиаде-2024.
Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.
Читайте Новини.LIVE!