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За какие медали спортсмены будут бороться на Олимпиаде-2024 сегодня — расписание соревнований

5 августа 2024 08:40
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 5 августа — какие медали разыграют
Австралийка Тесс Мэдген против француженки Сары Мишель Бури. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

На десятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в понедельник, 5 августа, разыграют 17 комплектов медалей, за три из которых будут соревноваться украинцы. Речь идет о наградах в триатлоне, стрельбе, бадминтоне, спортивной гимнастике, легкой атлетике, гребле, велогонках, баскетболе и серфинге.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр

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На Олимпийских играх-2024 в Париже 5 августа спортсмены сойдутся в следующих соревнованиях:

  • 09:00 — триатлон (смешанная эстафета)
  • 10:30 — стрельба (малокалиберный пистолет 25 м, мужчины)
  • 10:45 — бадминтон (одиночки, женщины)
  • 12:45 — спортивная гимнастика (параллельные брусья, мужчины)
  • 13:38 — спортивная гимнастика (упражнения на бревне, женщины)
  • 14:33 — спортивная гимнастика (поперечина, мужчины)
  • 15:23 — спортивная гимнастика (свободные упражнения, женщины)
  • 15:30 — бадминтон (одиночный разряд, мужчины)
  • 16:00 — стрельба (скит, микст)
  • 17:43 — гребли (байдарки-кросс, женщины)
  • 17:48 — гребли (байдарки-кросс, мужчины)
  • 20:00 — легкая атлетика (метание диска, женщины)
  • 20:46 — велогонки (трек, командный спринт, женщины)
  • 22:00 — баскетбол (3х3, женщины, за бронзу)
  • 22:15 — легкая атлетика (5000 м, женщины)
  • 22:24 — серфинг (мужчины, за бронзу)
  • 22:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за бронзу)
  • 22:47 — легкая атлетика (800 м, женщины)
  • 23:00 — баскетбол (3х3, женщины, за золото)
  • 23:05 — серфинг (женщины, за бронзу)
  • 23:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за золото)
  • 23:46 — серфинг (мужчины, за золото)
  • 00:27 — серфинг (женщины, за золото)
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