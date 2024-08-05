Расписание Олимпиады-2024 на сегодня, 5 августа — какие медали разыграют

Австралийка Тесс Мэдген против француженки Сары Мишель Бури. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

На десятый день Олимпийских игр-2024 в Париже в понедельник, 5 августа, разыграют 17 комплектов медалей, за три из которых будут соревноваться украинцы. Речь идет о наградах в триатлоне, стрельбе, бадминтоне, спортивной гимнастике, легкой атлетике, гребле, велогонках, баскетболе и серфинге.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

На Олимпийских играх-2024 в Париже 5 августа спортсмены сойдутся в следующих соревнованиях:

09:00 — триатлон (смешанная эстафета)

— триатлон (смешанная эстафета) 10:30 — стрельба (малокалиберный пистолет 25 м, мужчины)

— стрельба (малокалиберный пистолет 25 м, мужчины) 10:45 — бадминтон (одиночки, женщины)

— бадминтон (одиночки, женщины) 12:45 — спортивная гимнастика (параллельные брусья, мужчины)

— спортивная гимнастика (параллельные брусья, мужчины) 13:38 — спортивная гимнастика (упражнения на бревне, женщины)

— спортивная гимнастика (упражнения на бревне, женщины) 14:33 — спортивная гимнастика (поперечина, мужчины)

— спортивная гимнастика (поперечина, мужчины) 15:23 — спортивная гимнастика (свободные упражнения, женщины)

— спортивная гимнастика (свободные упражнения, женщины) 15:30 — бадминтон (одиночный разряд, мужчины)

— бадминтон (одиночный разряд, мужчины) 16:00 — стрельба (скит, микст)

— стрельба (скит, микст) 17:43 — гребли (байдарки-кросс, женщины)

— гребли (байдарки-кросс, женщины) 17:48 — гребли (байдарки-кросс, мужчины)

— гребли (байдарки-кросс, мужчины) 20:00 — легкая атлетика (метание диска, женщины)

— легкая атлетика (метание диска, женщины) 20:46 — велогонки (трек, командный спринт, женщины)

— велогонки (трек, командный спринт, женщины) 22:00 — баскетбол (3х3, женщины, за бронзу)

— баскетбол (3х3, женщины, за бронзу) 22:15 — легкая атлетика (5000 м, женщины)

— легкая атлетика (5000 м, женщины) 22:24 — серфинг (мужчины, за бронзу)

— серфинг (мужчины, за бронзу) 22:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за бронзу)

— баскетбол (3х3, мужчины, за бронзу) 22:47 — легкая атлетика (800 м, женщины)

— легкая атлетика (800 м, женщины) 23:00 — баскетбол (3х3, женщины, за золото)

— баскетбол (3х3, женщины, за золото) 23:05 — серфинг (женщины, за бронзу)

— серфинг (женщины, за бронзу) 23:30 — баскетбол (3х3, мужчины, за золото)

— баскетбол (3х3, мужчины, за золото) 23:46 — серфинг (мужчины, за золото)

— серфинг (мужчины, за золото) 00:27 — серфинг (женщины, за золото)

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа

Расписание Олимпийских игр-2024 на понедельник, 5 августа 1 / 18

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