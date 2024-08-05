Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 5 серпня — які медалі розіграють

Австралійка Тесс Медген проти француженки Сари Мішель Бурі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Десятого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі в понеділок, 5 серпня, розіграють 17 комплектів медалей, за три з яких змагатимуться українці. Йдеться про нагороди в тріатлоні, стрільбі, бадмінтоні, спортивній гімнастиці, легкій атлетиці, веслуванні, велоперегонах, баскетболі та серфінгу.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 5 серпня спортсмени зійдуться в таких змаганнях:

09:00 — тріатлон (змішана естафета)

— тріатлон (змішана естафета) 10:30 — стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки)

— стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки) 10:45 — бадмінтон (одиночки, жінки)

— бадмінтон (одиночки, жінки) 12:45 — спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки)

— спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки) 13:38 — спортивна гімнастика (вправи на колоді, жінки)

— спортивна гімнастика (вправи на колоді, жінки) 14:33 — спортивна гімнастика (поперечина, чоловіки)

— спортивна гімнастика (поперечина, чоловіки) 15:23 — спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки)

— спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки) 15:30 — бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки)

— бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки) 16:00 — стрільба (скит, мікст)

— стрільба (скит, мікст) 17:43 — веслування (байдарки-крос, жінки)

— веслування (байдарки-крос, жінки) 17:48 — веслування (байдарки-крос, чоловіки)

— веслування (байдарки-крос, чоловіки) 20:00 — легка атлетика (метання диска, жінки)

— легка атлетика (метання диска, жінки) 20:46 — велоперегони (трек, командний спринт, жінки)

— велоперегони (трек, командний спринт, жінки) 22:00 — баскетбол (3х3, жінки, за бронзу)

— баскетбол (3х3, жінки, за бронзу) 22:15 — легка атлетика (5000 м, жінки)

— легка атлетика (5000 м, жінки) 22:24 — серфінг (чоловіки, за бронзу)

— серфінг (чоловіки, за бронзу) 22:30 — баскетбол (3х3, чоловіки, за бронзу)

— баскетбол (3х3, чоловіки, за бронзу) 22:47 — легка атлетика (800 м, жінки)

— легка атлетика (800 м, жінки) 23:00 — баскетбол (3х3, жінки, за золото)

— баскетбол (3х3, жінки, за золото) 23:05 — серфінг (жінки, за бронзу)

— серфінг (жінки, за бронзу) 23:30 — баскетбол (3х3, чоловіки, за золото)

— баскетбол (3х3, чоловіки, за золото) 23:46 — серфінг (чоловіки, за золото)

— серфінг (чоловіки, за золото) 00:27 — серфінг (жінки, за золото)

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня 1 / 18

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