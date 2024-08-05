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За які медалі спортсмени боротимуться на Олімпіаді-2024 сьогодні — розклад змагань

5 серпня 2024 08:40
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Розклад Олімпіади-2024 на сьогодні, 5 серпня — які медалі розіграють
Австралійка Тесс Медген проти француженки Сари Мішель Бурі. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Десятого дня Олімпійських ігор-2024 у Парижі в понеділок, 5 серпня, розіграють 17 комплектів медалей, за три з яких змагатимуться українці. Йдеться про нагороди в тріатлоні, стрільбі, бадмінтоні, спортивній гімнастиці, легкій атлетиці, веслуванні, велоперегонах, баскетболі та серфінгу. 

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Розклад Олімпійських ігор-2024 на понеділок, 5 серпня

На Олімпійських іграх-2024 в Парижі 5 серпня спортсмени зійдуться в таких змаганнях:

  • 09:00 — тріатлон (змішана естафета)
  • 10:30 — стрільба (малокаліберний пістолет 25 м, чоловіки)
  • 10:45 — бадмінтон (одиночки, жінки)
  • 12:45 — спортивна гімнастика (паралельні бруси, чоловіки)
  • 13:38 — спортивна гімнастика (вправи на колоді, жінки)
  • 14:33 — спортивна гімнастика (поперечина, чоловіки)
  • 15:23 — спортивна гімнастика (вільні вправи, жінки)
  • 15:30 — бадмінтон (одиночний розряд, чоловіки)
  • 16:00 — стрільба (скит, мікст)
  • 17:43 — веслування (байдарки-крос, жінки)
  • 17:48 — веслування (байдарки-крос, чоловіки)
  • 20:00 — легка атлетика (метання диска, жінки)
  • 20:46 — велоперегони (трек, командний спринт, жінки)
  • 22:00 — баскетбол (3х3, жінки, за бронзу)
  • 22:15 — легка атлетика (5000 м, жінки)
  • 22:24 — серфінг (чоловіки, за бронзу)
  • 22:30 — баскетбол (3х3, чоловіки, за бронзу)
  • 22:47 — легка атлетика (800 м, жінки)
  • 23:00 — баскетбол (3х3, жінки, за золото)
  • 23:05 — серфінг (жінки, за бронзу)
  • 23:30 — баскетбол (3х3, чоловіки, за золото)
  • 23:46 — серфінг (чоловіки, за золото)
  • 00:27 — серфінг (жінки, за золото)
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