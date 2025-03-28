Забарный или кто-то другой — в Борнмуте выбрали лучшего защитника

Голкипер "Борнмута" Кепа Аррисабалага. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

В чемпионате Англии возобновляются поединки после международного перерыва. Свои очередные матчи сыграют и команды украинцев.

Голкипер "Борнмута" Кепа Аррисабалага в комментарии Sky Sports Premier League рассказал, кого из защитников считает более перспективным — Илью Забарного или Дина Хейсена.

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Он оценил возможности обоих игроков. И выбрал одного из них по конкретному критерию.

Игрок "Борнмута" Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Что сказал Кепа

"Я выберу Дина. Возможно, потому, что он является самым молодым и он очень хорошо играет", — отметил голкипер "Борнмута".

По словам Кепы, в начале сезона у Хейсена были проблемы с игровым временем, но затем он влился в команду и сейчас играет очень хорошо.

Вратарь "Борнмута" напомнил, что Хейсену всего 19, и он уже играет в АПЛ на самом высоком уровне.

Напомним, мадридский "Атлетико" интересуется игроком сборной Украины, который уже летом будет доступен для трансфера.

Известный украинский тренер заявил, что готов стать наставником сборной Украины после Сергея Реброва.

Виталий Буяльский летом может уйти из киевского "Динамо" и начать карьеру в Европе.

В "Жироне" решили, где в следующем сезоне будет играть украинский полузащитник Виктор Цыганков.