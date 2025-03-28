Забарний чи хтось інший — у Борнмуті обрали найкращого захисника

Голкіпер "Борнмута" Кепа Аррісабалага. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У чемпіонаті Англії відновлюються поєдинки після міжнародної перерви. Свої чергові матчі зіграють й команди українців.

Голкіпер "Борнмута" Кепа Аррісабалага у коментарі Sky Sports Premier League розповів, кого із захисників вважає більш перспективним — Іллю Забарного чи Діна Гейзена.

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Він оцінив можливості обох гравців. Та обрав одного з них за конкретним критерієм.

Гравець "Борнмута" Ілля Забарний. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Що сказав Кепа

"Я оберу Діна. Можливо, тому, що він є наймолодшим і він дуже добре грає", — зазначив голкіпер "Борнмута".

За словами Кепи, на початку сезону у Гейзена були проблеми з ігровим часом, але потім він влився в команду і зараз грає дуже добре.

Воротар "Борнмута" нагадав, що Гейзену лише 19, і він вже грає в АПЛ на найвищому рівні.

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