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Забарный поможет "Борнмуту" в важном матче за выживание в АПЛ

27 апреля 2023 18:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный поможет Борнмуту в важном матче за выживание в АПЛ
Илья Забарный в офисе "Борнмута". Скриншот из YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках программы 33 тура английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет на выезде против "Саутгемптона". Обе команды ведут борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе. 

В этом поединке может выйти на поле защитник Илья Забарный, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Илья Забарный номинально является только пятым защитником "Борнмута". Главный тренер "вишен" Гари О'Нил пока не спешит доверять украинцу, который только в январе переехал в Англию. 

Готовность номер один для украинца

Забарный долгое время восстанавливался от травмы и пока сыграл только пять матчей за "Борнмут". Однако в ближайшее время ситуация для Ильи может измениться в лучшую сторону. 

Забарный и Мудрик
Забарный и Мудрик. Скриншот YouTube

Сразу несколько конкурентов Забарного травмировали. Перед важным матчем против "Саутгемптона" О'Нил заявил о том, что собирается провести ротацию состава. В оставшихся матчах сезона "вишням" необходимо взять как можно больше очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. 

График матчей "Борнмута" 

  • 27.04 "Саутгемптон" — "Борнмут" 
  • 30.04 "Борнмут" — "Лидс" 
  • 06.05 "Борнмут" — "Челси" 
  • 13.05 "Кристал Пэлас" — "Борнмут" 
  • 20.05 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед" 
  • 28.05 "Эвертон" — "Борнмут" 

После 32 сыгранных матчей "вишни" набрали 33 очка. Среди соперников, с которыми встретится команда, ее конкурентами в борьбе за выживание являются "Саутгемптон", "Лидс" и "Эвертон". 

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