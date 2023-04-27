Забарный поможет "Борнмуту" в важном матче за выживание в АПЛ

Илья Забарный в офисе "Борнмута". Скриншот из YouTube

В рамках программы 33 тура английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет на выезде против "Саутгемптона". Обе команды ведут борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе.

В этом поединке может выйти на поле защитник Илья Забарный, сообщает портал Новини.LIVE.

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Готовность номер один для украинца

Забарный долгое время восстанавливался от травмы и пока сыграл только пять матчей за "Борнмут". Однако в ближайшее время ситуация для Ильи может измениться в лучшую сторону.

Забарный и Мудрик. Скриншот YouTube

Сразу несколько конкурентов Забарного травмировали. Перед важным матчем против "Саутгемптона" О'Нил заявил о том, что собирается провести ротацию состава. В оставшихся матчах сезона "вишням" необходимо взять как можно больше очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.

График матчей "Борнмута"

27.04 "Саутгемптон" — "Борнмут"

30.04 "Борнмут" — "Лидс"

06.05 "Борнмут" — "Челси"

13.05 "Кристал Пэлас" — "Борнмут"

20.05 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"

28.05 "Эвертон" — "Борнмут"

После 32 сыгранных матчей "вишни" набрали 33 очка. Среди соперников, с которыми встретится команда, ее конкурентами в борьбе за выживание являются "Саутгемптон", "Лидс" и "Эвертон".

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