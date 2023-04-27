Забарный поможет "Борнмуту" в важном матче за выживание в АПЛ
В рамках программы 33 тура английской Премьер-лиги "Борнмут" сыграет на выезде против "Саутгемптона". Обе команды ведут борьбу за право сохранить прописку в элитном дивизионе.
В этом поединке может выйти на поле защитник Илья Забарный, сообщает портал Новини.LIVE.
Илья Забарный номинально является только пятым защитником "Борнмута". Главный тренер "вишен" Гари О'Нил пока не спешит доверять украинцу, который только в январе переехал в Англию.
Готовность номер один для украинца
Забарный долгое время восстанавливался от травмы и пока сыграл только пять матчей за "Борнмут". Однако в ближайшее время ситуация для Ильи может измениться в лучшую сторону.
Сразу несколько конкурентов Забарного травмировали. Перед важным матчем против "Саутгемптона" О'Нил заявил о том, что собирается провести ротацию состава. В оставшихся матчах сезона "вишням" необходимо взять как можно больше очков, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе.
График матчей "Борнмута"
- 27.04 "Саутгемптон" — "Борнмут"
- 30.04 "Борнмут" — "Лидс"
- 06.05 "Борнмут" — "Челси"
- 13.05 "Кристал Пэлас" — "Борнмут"
- 20.05 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"
- 28.05 "Эвертон" — "Борнмут"
После 32 сыгранных матчей "вишни" набрали 33 очка. Среди соперников, с которыми встретится команда, ее конкурентами в борьбе за выживание являются "Саутгемптон", "Лидс" и "Эвертон".
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