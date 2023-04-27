Забарний допоможе "Борнмуту" у важливому матчі за виживання в АПЛ

Ілля Забарний в офісі "Борнмут". Скріншот із YouTube

У рамках програми 33 туру англійської Прем'єр-ліги "Борнмут" зіграє на виїзді проти "Саутгемптона". Обидві команди борються за право зберегти прописку в елітному дивізіоні.

У цьому поєдинку може вийти на поле захисник Ілля Забарний, повідомляє портал Новини LIVE.

Читайте також:

Ілля Забарний номінально є лише п'ятим захисником "Борнмуту". Головний тренер "вишень" Гарі О'Ніл поки не поспішає довіряти українцю, який лише у січні переїхав до Англії.

Готовність номер один для українця

Забарний довгий час відновлювався від травми й поки що зіграв лише п'ять матчів за "Борнмут". Однак найближчим часом ситуація для Іллі може змінитися на краще.

Забарний та Мудрик. Скріншот YouTube

Одразу кілька конкурентів Забарного травмували. Перед важливим матчем проти "Саутгемптона" О'Ніл заявив про те, що має намір провести ротацію складу. У матчах сезону, що залишилися, "вишням" необхідно взяти якнайбільше очок, щоб зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Графік матчів "Борнмуту"

27.04 "Саутгемптон" — "Борнмут"

30.04 "Борнмут" — "Лідс"

06.05 "Борнмут" — "Челсі"

13.05 "Крістал Пелас" — "Борнмут"

20.05 "Борнмут" — "Манчестер Юнайтед"

28.05 "Евертон" — "Борнмут"

Після 32 зіграних матчів "вишні" набрали 33 очки. Серед суперників, з якими зустрінеться команда, її конкурентами у боротьбі за виживання є "Саутгемптон", "Лідс" та "Евертон".

Нагадаємо, у "Шахтарі" назвали головну проблему Михайла Мудрика у лондонському "Челсі".

Боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Дюбуа: відома дата та місце проведення бою.

Тренер Сергій Ребров може відмовитись від збірної України. Його не влаштовує пропозиція УАФ.

Українець Олександр Зінченко провалив гру з "Манчестер Сіті" та отримав низьку оцінку за важливий матч.

Форварду "Манчестер Сіті" Ерлінг Холанду вдалося те, що до нього ще ніхто не робив в англійській Прем'єр-лізі.