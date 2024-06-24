Забарный объяснил, почему не поедет на Олимпиаду в Париж

Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный не собирается выступать на Летних Олимпийских играх в Париже. Футболист аргументированно объяснил свою позицию.

Забарный боится получить новую травму из-за частых выходов на поле, сообщает официальный сайт УАФ.

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Илья Забарный признался в том, что долго думал о том, стоит ли ему ехать вместе с Олимпийской сборной Украины на Игры в Париж. Молодой футболист понимает, что участие в ОИ-2024 может негативно сказаться на его подготовке к новому сезону.

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Что Забарный сказал о сборной Украины

Лидер английского "Борнмута" хочет провести полную предсезонную подготовку к новому сезону в АПЛ после того, как сборная Украины завершит выступления на Евро-2024. Забарный, который недавно отпраздновал первую годовщину свадьбы, уже смирился с мыслью о том, что этим летом не сможет отдохнуть.

Защитник откровенно объяснил, что не может играть в футбол каждый день в течение года. Он все еще хочет часто выходить на поле, но это может иметь негативные последствия для здоровья 21-летнего футболиста. Забарный не сомневается, что игроки Олимпийский сборной Украины достойно выступят на турнире.

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