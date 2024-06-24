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Забарный назвал причину отказа выступать за сборную Украины на Олимпиаде-2024

24 июня 2024 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный объяснил, почему не поедет на Олимпиаду в Париж
Илья Забарный во время тренировки. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Украинский защитник английского "Борнмута" Илья Забарный не собирается выступать на Летних Олимпийских играх в Париже. Футболист аргументированно объяснил свою позицию. 

Забарный боится получить новую травму из-за частых выходов на поле, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Илья Забарный признался в том, что долго думал о том, стоит ли ему ехать вместе с Олимпийской сборной Украины на Игры в Париж. Молодой футболист понимает, что участие в ОИ-2024 может негативно сказаться на его подготовке к новому сезону. 

Сборная Украины
Сборная Украины готовится к матчу с Бельгией. Фото: УАФ

Что Забарный сказал о сборной Украины 

Лидер английского "Борнмута" хочет провести полную предсезонную подготовку к новому сезону в АПЛ после того, как сборная Украины завершит выступления на Евро-2024. Забарный, который недавно отпраздновал первую годовщину свадьбы, уже смирился с мыслью о том, что этим летом не сможет отдохнуть. 

Защитник откровенно объяснил, что не может играть в футбол каждый день в течение года. Он все еще хочет часто выходить на поле, но это может иметь негативные последствия для здоровья 21-летнего футболиста. Забарный не сомневается, что игроки Олимпийский сборной Украины достойно выступят на турнире. 

Напомним, "Реал" продает Лунина — где продолжит карьеру голкипер. 

Илья Забарный готовится к переходу в новый клуб.

Жена Зинченко показала, в чьей компании болеет за сборную Украины на Евро-2024.

Два футболиста "Днепра-1" перейдут в амбициозный клуб УПЛ. 

Зинченко высказался о жестком разговоре Шевченко с игроками сборной Украины. 

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Олимпиада-2024
Илья Забарный
Олимпийская сборная Украины

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