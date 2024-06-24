Забарний пояснив, чому не поїде на Олімпіаду до Парижа

Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/

Український захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний не має наміру виступати на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Футболіст аргументовано пояснив свою позицію.

Забарний боїться отримати нову травму через часті виходи на поле, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Ілля Забарний зізнався, що довго думав про те, чи варто йому їхати разом з Олімпійською збірною України на Ігри до Парижа. Молодий футболіст розуміє, що участь в ОІ-2024 може негативно вплинути на його підготовку до нового сезону.

Збірна України готується до матчу із Бельгією. Фото: УАФ

Що Забарний сказав про збірну України

Лідер англійського "Борнмута" хоче провести повну передсезонну підготовку до нового сезону в АПЛ після того, як збірна України завершить виступи на Євро-2024. Забарний, який нещодавно відсвяткував перші роковини весілля, вже змирився з думкою про те, що цього літа не зможе відпочити.

Захисник відверто пояснив, що не може грати у футбол щодня протягом року. Він все ще хоче часто виходити на поле, але це може мати негативні наслідки для здоров'я 21-річного футболіста. Забарний не сумнівається, що гравці Олімпійської збірної України гідно виступатимуть на турнірі.

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Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу.

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