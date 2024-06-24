Забарний пояснив, чому не поїде на Олімпіаду до Парижа

Забарний назвав причину відмови виступати за збірну України на Олімпіаді-2024
Український захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний не має наміру виступати на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Футболіст аргументовано пояснив свою позицію.
Забарний боїться отримати нову травму через часті виходи на поле, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Ілля Забарний зізнався, що довго думав про те, чи варто йому їхати разом з Олімпійською збірною України на Ігри до Парижа. Молодий футболіст розуміє, що участь в ОІ-2024 може негативно вплинути на його підготовку до нового сезону.
Що Забарний сказав про збірну України
Лідер англійського "Борнмута" хоче провести повну передсезонну підготовку до нового сезону в АПЛ після того, як збірна України завершить виступи на Євро-2024. Забарний, який нещодавно відсвяткував перші роковини весілля, вже змирився з думкою про те, що цього літа не зможе відпочити.
Захисник відверто пояснив, що не може грати у футбол щодня протягом року. Він все ще хоче часто виходити на поле, але це може мати негативні наслідки для здоров'я 21-річного футболіста. Забарний не сумнівається, що гравці Олімпійської збірної України гідно виступатимуть на турнірі.
Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер.
Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу.
Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024.
Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ.
Зінченко висловився про жорстку розмову Шевченка з гравцями збірної України.
Читайте Новини.LIVE!