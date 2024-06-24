Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний назвав причину відмови виступати за збірну України на Олімпіаді-2024 arrow

Забарний назвав причину відмови виступати за збірну України на Олімпіаді-2024

24 червня 2024 14:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний пояснив, чому не поїде на Олімпіаду до Парижа
Ілля Забарний під час тренування. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Український захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний не має наміру виступати на Літніх Олімпійських іграх у Парижі. Футболіст аргументовано пояснив свою позицію.

Забарний боїться отримати нову травму через часті виходи на поле, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Ілля Забарний зізнався, що довго думав про те, чи варто йому їхати разом з Олімпійською збірною України на Ігри до Парижа. Молодий футболіст розуміє, що участь в ОІ-2024 може негативно вплинути на його підготовку до нового сезону.

Збірна України
Збірна України готується до матчу із Бельгією. Фото: УАФ

Що Забарний сказав про збірну України

Лідер англійського "Борнмута" хоче провести повну передсезонну підготовку до нового сезону в АПЛ після того, як збірна України завершить виступи на Євро-2024. Забарний, який нещодавно відсвяткував перші роковини весілля, вже змирився з думкою про те, що цього літа не зможе відпочити.

Захисник відверто пояснив, що не може грати у футбол щодня протягом року. Він все ще хоче часто виходити на поле, але це може мати негативні наслідки для здоров'я 21-річного футболіста. Забарний не сумнівається, що гравці Олімпійської збірної України гідно виступатимуть на турнірі.

Нагадаємо, "Реал" продає Луніна — де продовжить кар'єру голкіпер. 

Ілля Забарний готується до переходу до нового клубу. 

Дружина Зінченка показала, у чиїй компанії вболіває за збірну України на Євро-2024. 

Два футболісти "Дніпра-1" перейдуть до амбітного клубу УПЛ. 

Зінченко висловився про жорстку розмову Шевченка з гравцями збірної України. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Олімпійські ігри
Олімпіада-2024
Ілля Забарний
Олімпійська збірна України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву