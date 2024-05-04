Забарный не спас Борнмут от разгрома в матче с Арсеналом

Илья Забарный против Кая Хаверца. Фото: Reuters/Paul Childs

Лондонский "Арсенал" в тяжелом матче обыграл "Борнмут". Александр Зинченко не появился на поле, а Илья Забарный провел в составе "вишен" весь поединок.

Забарный остановил несколько атак противника, но "канониры" все равно уверенно победили, сообщает портал Новини.LIVE.

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В матче 36 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял в Лондоне дома "Борнмут". Команда Микеля Артеты забила сопернику три безответных гола. На 45-й минуте счет в матче с пенальти открыл Букайо Сака, на 70-й минуте отличился Леандро Троссард, а на седьмой добавленной минуте разгром оформил Деклан Райс.

Леандро Троссард и Деклан Райс празднуют гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Как сыграл Забарный

Украинский защитник отыграл весь поединок и выиграл шесть единоборств у футболистов "Арсенала". Также Илья дважды заблокировал удары соперника и заработал на себе нарушение правил.

Этого оказалось недостаточно, чтобы остановить "канониров". Преимущество "Арсенала" на протяжение всего матча было подавляющим. Хозяева поля нанесли 16 ударов по воротам соперника. При этом эпизод с назначением пенальти в ворота "Борнмута" получился скандальным — Кай Хаверц самостоятельно зацепился за ногу соперника.

"Арсенал" забивает гол "Борнмуту". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных в пятый раз подряд. Его место на поле занял Томиясу, который мог забить гол в этой встрече.

"Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" опережают "Манчестер Сити", у которого есть два матча в запасе, на четыре очка.

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока.

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