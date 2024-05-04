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Забарный не спас Борнмут от разгрома в матче с Арсеналом

4 мая 2024 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный не спас Борнмут от разгрома в матче с Арсеналом
Илья Забарный против Кая Хаверца. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лондонский "Арсенал" в тяжелом матче обыграл "Борнмут". Александр Зинченко не появился на поле, а Илья Забарный провел в составе "вишен" весь поединок. 

Забарный остановил несколько атак противника, но "канониры" все равно уверенно победили, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче 36 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принял в Лондоне дома "Борнмут". Команда Микеля Артеты забила сопернику три безответных гола. На 45-й минуте счет в матче с пенальти открыл Букайо Сака, на 70-й минуте отличился Леандро Троссард, а на седьмой добавленной минуте разгром оформил Деклан Райс. 

Леандро Троссард и Деклан Райс
Леандро Троссард и Деклан Райс празднуют гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Как сыграл Забарный 

Украинский защитник отыграл весь поединок и выиграл шесть единоборств у футболистов "Арсенала". Также Илья дважды заблокировал удары соперника и заработал на себе нарушение правил. 

Этого оказалось недостаточно, чтобы остановить "канониров". Преимущество "Арсенала" на протяжение всего матча было подавляющим. Хозяева поля нанесли 16 ударов по воротам соперника. При этом эпизод с назначением пенальти в ворота "Борнмута" получился скандальным — Кай Хаверц самостоятельно зацепился за ногу соперника. 

Арсенал разгромил Борнмут
"Арсенал" забивает гол "Борнмуту". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Александр Зинченко начал игру на скамейке запасных в пятый раз подряд. Его место на поле занял Томиясу, который мог забить гол в этой встрече. 

"Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ. "Канониры" опережают "Манчестер Сити", у которого есть два матча в запасе, на четыре очка. 

Напомним, Зинченко летом сменит клуб — кому "Арсенал" продаст игрока. 

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спорт
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Английская Премьер-лига
Арсенал
Илья Забарный
Борнмут
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