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Забарний не врятував Борнмут від розгрому у матчі з Арсеналом

4 травня 2024 17:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний не врятував Борнмут від розгрому у матчі з Арсеналом
Ілля Забарний проти Кая Хаверца. Фото: Reuters/Paul Childs
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" у тяжкому матчі обіграв "Борнмут". Олександр Зінченко не з'явився на полі, а Ілля Забарний провів у складі вишень весь поєдинок.

Забарний зупинив декілька атак супротивника, але "каноніри" все одно впевнено перемогли, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі 36 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв у Лондоні вдома "Борнмут". Команда Мікеля Артети забила супернику три голи. На 45-й хвилині рахунок у матчі з пенальті відкрив Букайо Сака, на 70-й хвилині відзначився Леандро Троссард, а на сьомій доданій хвилині розгром оформив Деклан Райс.

Леандро Троссард та Деклан Райс
Леандро Троссард та Деклан Райс святкують гол. Фото: Reuters/Dylan Martinez

Як зіграв Забарний

Український захисник відіграв увесь поєдинок та виграв шість єдиноборств у футболістів "Арсенала". Також Ілля двічі заблокував удари суперника та заробив на собі порушення правил.

Цього виявилося замало, щоб зупинити "канонірів". Перевага "Арсенала" протягом усього матчу була переважною. Господарі поля завдали 16 ударів по воротах суперника. При цьому епізод із призначенням пенальті у ворота "Борнмута" вийшов скандальним — Кай Хаверц самостійно зачепився за ногу суперника.

Арсенал розгромив Борнмут
"Арсенал" забиває гол "Борнмуту". Фото: Reuters/Dylan Martinez

Олександр Зінченко розпочав гру на лаві запасних уп'яте поспіль. Його місце на полі зайняв Томіясу, який міг забити гол у цій зустрічі.

"Арсенал" лідирує у турнірній таблиці АПЛ. "Каноніри" випереджають "Манчестер Сіті", який має два матчі в запасі, на чотири очки.

Нагадаємо, Зінченко влітку змінить клуб — кому "Арсенал" продасть гравця.

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спорт
футбол
Англійська Прем'єр-ліга
Арсенал
Ілля Забарний
Борнмут
АПЛ

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