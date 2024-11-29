Забарный назвал проблему, которая преследовала его в Динамо

Илья Забарный во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Игрок английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный сейчас считается одним из самых талантливых защитников мира. Он стабильно играет в основе своего клуба и уже стал интересен ряду топовых команд со всей Европы.

В интервью Telegraph Sport украинец рассказал, что ему очень мешало в начале профессиональной карьеры во время выступлений за киевское "Динамо".

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Первым на это обратил внимание его тогдашний тренер Мирча Луческу.

Илья Забарный во время матча за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Что мешало Забарному

По словам игрока, он был слишком добрым на поле. А это иногда очень серьезно мешает защитникам.

"Когда я начал играть, я был слишком добрым на поле. Это было нехорошо. Мой тренер Мирча Луческу сказал мне: "Ты должен быть сильным, ты должен быть страшным". Мне пришлось перестать быть слишком хорошим" , — рассказал он.

Сейчас, как утверждает Забарный, он пытается быть на поле "другим человеком" .

"Я молод, но играю против опытных игроков. Каждый раз мне нужно учиться больше, чтобы завтра быть лучше, чем я был вчера. Это единственный способ быть на вершине" , — резюмирует он.

Как выступает "Борнмут" Забарного

Клуб украинца сейчас занимает 13 место в английской Премьер-лиге, одержав 15 очков в 12 сыгранных матчах.

Команда Забарного опережает зону вылета на шесть зачетных пунктов.

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