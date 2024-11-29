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Забарний несподівано зізнався, що йому заважало в Динамо

29 листопада 2024 17:01
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Забарний назвав проблему, яка переслідувала його в Динамо
Ілля Забарний під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Гравець англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний зараз вважається одним із найталантовитіших захисників світу. Він стабільно грає в основі свого клубу і вже став цікавим для ряду топових команд з усієї Європи. 

У інтерв'ю Telegraph Sport українець розповів, що йому дуже заважало на початку професійної кар'єри, під час виступів за київське "Динамо".

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Першим на це звернув його тодішній тренер Мірча Луческу. 

Ілля Забарний
Ілля Забарний під час матчу за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Що заважало Забарному

За словами гравця, він був занадто добрим на полі. А це інколи дуже серйозно заважає захисникам. 

"Коли я почав грати, я був надто добрим на полі. Це було недобре. Мій тренер Мірча Луческу сказав мені: "Ти повинен бути сильним, ти повинен бути страшним". Мені довелося перестати бути надто добрим", — розповів він. 

Зараз, як стверджує Забарний, він намагається бути на полі "іншою людиною"

"Я молодий, але граю проти досвідчених гравців. Щоразу мені потрібно вчитися більше, щоб завтра бути кращим, ніж я був учора. Це єдиний спосіб бути на вершині", — резюмує він. 

Як виступає "Борнмут" Забарного

Клуб українця зараз займає 13 місце в англійській Прем'єр-лізі, здобувши 15 очок в 12 зіграних матчах. 

Команда Забарного випереджає зону вильоту на шість залікових пунктів. 

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спорт футбол Збірна України з футболу Ілля Забарний Борнмут

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