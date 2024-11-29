Забарний назвав проблему, яка переслідувала його в Динамо

Ілля Забарний під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Гравець англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний зараз вважається одним із найталантовитіших захисників світу. Він стабільно грає в основі свого клубу і вже став цікавим для ряду топових команд з усієї Європи.

У інтерв'ю Telegraph Sport українець розповів, що йому дуже заважало на початку професійної кар'єри, під час виступів за київське "Динамо".

Читайте також:

Першим на це звернув його тодішній тренер Мірча Луческу.

Ілля Забарний під час матчу за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Що заважало Забарному

За словами гравця, він був занадто добрим на полі. А це інколи дуже серйозно заважає захисникам.

"Коли я почав грати, я був надто добрим на полі. Це було недобре. Мій тренер Мірча Луческу сказав мені: "Ти повинен бути сильним, ти повинен бути страшним". Мені довелося перестати бути надто добрим", — розповів він.

Зараз, як стверджує Забарний, він намагається бути на полі "іншою людиною".

"Я молодий, але граю проти досвідчених гравців. Щоразу мені потрібно вчитися більше, щоб завтра бути кращим, ніж я був учора. Це єдиний спосіб бути на вершині", — резюмує він.

Як виступає "Борнмут" Забарного

Клуб українця зараз займає 13 місце в англійській Прем'єр-лізі, здобувши 15 очок в 12 зіграних матчах.

Команда Забарного випереджає зону вильоту на шість залікових пунктів.

Нагадаємо, гравець збірної України Роман Яремчук може піти з грецького "Олімпіакоса".

Українська легкоатлетка Юлія Левченко показала свою нову фотосесію.

Батько голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна прокоментував відмову сина потискати руку росіянину Олександру Головіну.

Український журналіст розкритикував головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського за манеру відповідей на інтерв'ю.