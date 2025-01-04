Илья Забарный показал зимнюю процедуру, которая помогает прогрессу в Борнмуте

Илья Забарный. Фото: Reuters

Футболист английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный показал, почему быстро прогрессирует. В этом ему помогает здоровый образ жизни.

Одну из своих ежедневных процедур Забарный продемонстрировал в социальных сетях.

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Илья в своих социальных сетях показал свое ежедневное зимнее утро.

Забарный продемонстрировал, как принимает ледяную ванну на улице. Футболист погружается в воду на три минуты.

Центральный защитник в этом сезоне сыграл 19 матчей, в которых не отметился результативными действиями. При этом он провел все матчи без замен.

У 22-летнего украинца действующий контракт с "Борнмутом" до 30 июня 2029 года. Авторитетный портал "Трансфермаркт" в последнем обновлении увеличил стоимость защитника с 32 до 38 млн евро.

При этом "Борнмут" не продаст футболиста менее чем за 80 млн евро.

Напомним, звездный игрок сборной Украины планирует играть в АПЛ.

В киевском "Динамо" нашли, кем усилить состав на зимнем сборе.

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