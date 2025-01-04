Ілля Забарний показав зимову процедуру, яка допомагає прогресу в Борнмуті

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Футболіст англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний показав, чому швидко прогресує. В цьому йому допомагає здоровий спосіб життя.

Одну зі своїх щоденних процедур Забарний показав в соцмережах.

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Ілля у своїх соцмережах показав свій щоденний зимовий ранок.

Забарний показав як приймає крижану ванну на вулиці. Футболіст занурюється у воду на три хвилини.

Центральний захисник цього сезону зіграв 19 матчів, де результативними діями не відзначався. При цьому він провів всі матчі без замін.

У 22-річного українця чинний контракт з "Борнмутом" до 30 червня 2029 року. Авторитетний портал "Трансфермаркт" в останньому оновленні збільшив вартість захисника з 32 до 38 млн євро.

При цьому "Борнмут" не продасть футболіста менше ніж за 80 млн євро.

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