Ілля Забарний показав зимову процедуру, яка допомагає прогресу в Борнмуті

Забарний показав, чому його називають машиною — відео
Футболіст англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний показав, чому швидко прогресує. В цьому йому допомагає здоровий спосіб життя.
Одну зі своїх щоденних процедур Забарний показав в соцмережах.
Забарний шокував фанатів
Ілля у своїх соцмережах показав свій щоденний зимовий ранок.
Забарний показав як приймає крижану ванну на вулиці. Футболіст занурюється у воду на три хвилини.
Центральний захисник цього сезону зіграв 19 матчів, де результативними діями не відзначався. При цьому він провів всі матчі без замін.
У 22-річного українця чинний контракт з "Борнмутом" до 30 червня 2029 року. Авторитетний портал "Трансфермаркт" в останньому оновленні збільшив вартість захисника з 32 до 38 млн євро.
При цьому "Борнмут" не продасть футболіста менше ніж за 80 млн євро.
Нагадаємо, зірковий гравець збірної України планує грати в АПЛ.
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