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Забарний показав, чому його називають машиною — відео

4 січня 2025 00:22
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Ілля Забарний показав зимову процедуру, яка допомагає прогресу в Борнмуті
Ілля Забарний. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Футболіст англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний показав, чому швидко прогресує. В цьому йому допомагає здоровий спосіб життя.

Одну зі своїх щоденних процедур Забарний показав в соцмережах.

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Ілля у своїх соцмережах показав свій щоденний зимовий ранок.

Забарний показав як приймає крижану ванну на вулиці. Футболіст занурюється у воду на три хвилини.

Центральний захисник цього сезону зіграв 19 матчів, де результативними діями не відзначався. При цьому він провів всі матчі без замін.

У 22-річного українця чинний контракт з "Борнмутом" до 30 червня 2029 року. Авторитетний портал "Трансфермаркт" в останньому оновленні збільшив вартість захисника з 32 до 38 млн євро.

При цьому "Борнмут" не продасть футболіста менше ніж за 80 млн євро.

Нагадаємо, зірковий гравець збірної України планує грати в АПЛ

У столичному "Динамо" знайшли ким підсилити склад на зимовому зборі. 

Англійський "Ліверпуль" планує підсилити склад — Забарний один з кандидатів.

У Ла-Лізі може розгорітися скандал через керівництво каталонської "Барселони".

футбол Ілля Забарний Борнмут АПЛ українські легіонери (футбол)

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