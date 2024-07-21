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Забарный продлил контракт с Борнмутом

21 июля 2024 14:19
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Илья Забарный продлил контракт с Борнмутом на пять лет на улучшенных условиях
Илья Забарный подписал контракт. Фото: "Борнмут"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

После появления интереса лондонского "Арсенала" к украинскому центральному защитнику "Борнмута" Илье Забарному "вишни" решили перестраховаться. Клуб улучшил личные условия футболиста.

В "Борнмуте" сообщили, что продлили контракт Забарного.

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Илья Забарный после подписания нового контракта. Фото: "Борнмут"

Забарный остается в "Борнмуте"

По информации английского клуба, 21-летний украинец подписал новый улучшенный контракт на пять лет — до лета 2029 года.

Изначально Илья перешел в "Борнмут" из "Динамо" в январе 2023 года. "Вишням" футболист обошелся в 22,7 млн евро.

За "Борнмут" Забарный провел 47 матчей, в которых забил один мяч.

По словам Забарного, ему нравится в клубе, в городе и он доволен проектом "Борнмута".

"Пережил много хороших моментов, прошлый сезон был важен для меня. Мы набрали рекордное количество очков, но можем сделать больше. Это действительно отличное место, рад продлить свое пребывание здесь", — сказал Забарный.

Генеральный директор "Борнмута" Нил Блейк выразил удовлетворение подписанием нового контракта с Забарным.

Блейк отметил отличный сезон украинца и его выдающиеся не по годам качества.

Гендиректор также отметил, что клуб рад согласованию условий нового долгосрочного контракта и хочет увидеть еще большее развитие Забарного.

Напомним, Забарный готовится к трансферу — "Борнмут" согласовал переход украинца.  

Трубин больше не сыграет за "Бенфику" — украинец готовится к трансферу.

"Жирона" хочет пригласить украинского игрока "Динамо" — о ком речь. 

Яремчук останется в Испании, но не в "Валенсии" — начались переговоры с известным клубом. 

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