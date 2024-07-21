Ілля Забарний підписав контракт. Фото: "Борнмут"

Після появи інтересу лондонського "Арсеналу" до українського центрального захисника "Борнмута" Іллі Забарного "вишні" вирішили перестрахуватися. Клуб покращив особисті умови футболіста.

У "Борнмуті" повідомили, що продовжили контракт Забарного.

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За інформацією англійського клубу, 21-річний українець підписав новий покращений контракт на п'ять років — до літа 2029 року.

Спочатку Ілля перейшов у "Борнмут" із "Динамо" у січні 2023 року. "Вишням" футболіст коштував 22,7 млн євро.

За "Борнмуті" Забарний провів 47 матчів, у яких забив один м'яч.

За словами Забарного, йому подобається у клубі, у місті і він задоволений проєктом "Борнмуту".

"Пережив багато хороших моментів, минулий сезон був важливим для мене. Ми набрали рекордну кількість очок, але можемо зробити більше. Це справді чудове місце, радий продовжити своє перебування тут", — сказав Забарний.

Генеральний директор "Борнмуту" Ніл Блейк висловив задоволення підписанням нового контракту із Забарним.

Блейк відзначив чудовий сезон українця та його визначні не за роками якості.

Гендиректор також зазначив, що клуб радий узгодженню умов нового довгострокового контракту та хоче побачити ще більший розвиток Забарного.

Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.

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