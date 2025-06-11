Забарный стал самым молодым капитаном сборной Украины

Илья Забарный выводит сборную Украины на поле. Фото: УАФ

Защитник "Борнмута" Илья Забарный впервые вышел на поле в роли капитана сборной Украины. Это произошло в товарищеском матче против Новой Зеландии (2:1) на турнире Canadian Shield.

Футболист провел всю встречу с повязкой и после игры поделился эмоциями с YouTube-каналом УАФ.

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Болельщики выбрали Илью Забарного лучшим игроком матча против Новой Зеландии. По словам футболиста, капитанская повязка в национальной команде — это его детская мечта, которая стала реальностью. Он отметил важность уроков, которые команда получила после двух спаррингов на канадском сборе.

Забарный — о лидерстве и выводах сборной

Игрок признался, что ощущает ответственность и хочет еще больше работать ради команды. Особое внимание он уделил важности агрессии в игре и готовности к жесткой борьбе даже в товарищеских матчах.

Илья Забарный перед игрой. Фото: УАФ

"Капитанская повязка — это большая гордость, моя мечта. Мы сделали выводы: нужно выходить на поле с боевым настроем, даже в товарищеских матчах. Это поможет нам в квалификации на чемпионат мира", — отметил Забарный.

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