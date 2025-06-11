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Головна Спорт Забарний прокоментував те, що став капітаном збірної України

Забарний прокоментував те, що став капітаном збірної України

Ua en ru
Дата публікації: 11 червня 2025 10:39
Забарний став наймолодшим капітаном збірної України
Ілля Забарний виводить збірну України на поле. Фото: УАФ

Захисник "Борнмута" Ілля Забарний вперше вийшов на поле в ролі капітана збірної України. Це сталося в товариському матчі проти Нової Зеландії (2:1) на турнірі Canadian Shield.

Футболіст провів усю зустріч із пов'язкою і після гри поділився емоціями з YouTube-каналом УАФ.

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Вболівальники обрали Іллю Забарного найкращим гравцем матчу проти Нової Зеландії. За словами футболіста, капітанська пов'язка в національній команді — це його дитяча мрія, яка стала реальністю. Він наголосив на важливості уроків, які команда отримала після двох спарингів на канадському зборі.

Забарний — про лідерство та висновки збірної

Гравець зізнався, що відчуває відповідальність та хоче ще більше працювати заради команди. Особливу увагу він приділив важливості агресії в грі та готовності до жорсткої боротьби навіть у товариських матчах.

Илья Забарный
Ілля Забарний перед грою. Фото: УАФ

"Капітанська пов'язка — це велика гордість, моя мрія. Ми зробили висновки: потрібно виходити на поле з бойовим настроєм, навіть у товариських матчах. Це допоможе нам у кваліфікації на чемпіонат світу", — зазначив Забарний.

Нагадаємо, зірки світового футболу опинилися без клубів під час літнього міжсезоння — повний список гравців.

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спорт футбол Збірна України з футболу Ілля Забарний Борнмут
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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