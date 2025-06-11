Забарний став наймолодшим капітаном збірної України

Забарний прокоментував те, що став капітаном збірної України
Захисник "Борнмута" Ілля Забарний вперше вийшов на поле в ролі капітана збірної України. Це сталося в товариському матчі проти Нової Зеландії (2:1) на турнірі Canadian Shield.
Футболіст провів усю зустріч із пов'язкою і після гри поділився емоціями з YouTube-каналом УАФ.
Вболівальники обрали Іллю Забарного найкращим гравцем матчу проти Нової Зеландії. За словами футболіста, капітанська пов'язка в національній команді — це його дитяча мрія, яка стала реальністю. Він наголосив на важливості уроків, які команда отримала після двох спарингів на канадському зборі.
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Гравець зізнався, що відчуває відповідальність та хоче ще більше працювати заради команди. Особливу увагу він приділив важливості агресії в грі та готовності до жорсткої боротьби навіть у товариських матчах.
"Капітанська пов'язка — це велика гордість, моя мрія. Ми зробили висновки: потрібно виходити на поле з бойовим настроєм, навіть у товариських матчах. Це допоможе нам у кваліфікації на чемпіонат світу", — зазначив Забарний.
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