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Забарный рассказал, как узнал о своем переходе в Борнмут

6 ноября 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный рассказал, как узнал о своем переходе в Борнмут
Илья Забарный радуется голу в ворота "Ливерпуля". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чуть меньше года назад киевское "Динамо" продало Илью Забарного в английский "Борнмут". Защитник сборной Украины узнал о переговорах клубов довольно неожиданным способом. 

Забарного фактически поставили перед фактом о необходимости перейти в "Борнмут", сообщил игрок в интервью Setanta Sports Ukraine

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Илья Забарный стал рекордной продажей в истории "Динамо". Киевский клуб получил за своего воспитанника 27 млн евро и процент от последующей продажи футболиста. На момент трансфера Забарному было всего 20 лет. И о трансфере Илье сообщили как о свершившемся факте. 

Илья Забарный
Илья Забарный в борьбе с Жереми Доку. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Что Забарный рассказал о переходе в "Борнмут" 

Президент "Динамо" Игорь Суркис сообщил футболисту об интересе английского клуба в последний день зимнего трансферного окна-2023. В то время киевляне находились на сборе в Турции. Забарный услышал, что его хочет подписать "Борнмут", позвонил родителям и своей невесте. Все позитивно восприняли эту новость, и Илья согласился на трансфер. 

"У меня были смешанные чувства. "Динамо" многое мне дало. Но очень хотелось попробовать силы в другом чемпионате. "Борнмут" предложил мне контракт даже несмотря на то, что у меня была травма. Поначалу было тяжело, уровень чемпионата Англии меня поразил. Но я мечтал о таком вызове. Мне кажется, каждый футболист хочет выступать в Премьер-лиге", — рассказал Илья Забарный.

Напомним, Забарный перейдет из "Борнмута" в топ-клуб в конце сезона. 

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