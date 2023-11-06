Забарний розповів, як дізнався про свій перехід до Борнмута

Ілля Забарний радіє голу у ворота "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Peter Nicholls

У січні цього року київське "Динамо" продало Іллю Забарного в англійський "Борнмут". Захисник збірної України дізнався про переговори клубів у досить несподіваний спосіб.

Забарного фактично поставили перед фактом необхідність перейти в "Борнмут", повідомив гравець в інтерв'ю Setanta Sports Ukraine.

Читайте також:

Ілля Забарний став рекордним продажем в історії "Динамо". Київський клуб отримав за свого вихованця 27 млн євро та відсоток від подальшого продажу футболіста. На момент трансферу Забарному було лише 20 років. І про трансфер Іллю повідомили як про факт, що відбувся.

Ілля Забарний у боротьбі з Жеремі Доку. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Що Забарний розповів про перехід у "Борнмут"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив футболіст про інтерес англійського клубу в останній день зимового трансферного вікна-2023. На той час кияни перебували на зборі в Туреччині. Забарний почув, що його хоче підписати "Борнмут", зателефонував батькам та своїй нареченій. Усі позитивно сприйняли цю новину, та Ілля погодився на трансфер.

"У мене були змішані почуття. "Динамо" багато мені дало. Але дуже хотілося спробувати сили в іншому чемпіонаті. "Борнмут" запропонував мені контракт навіть попри те, що у мене була травма. Спочатку було важко, рівень чемпіонату Англії мене вразив. Але я мріяв про такий виклик. Мені здається, кожен футболіст хоче виступати у Прем'єр-лізі", — розповів Ілля Забарний.

Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону.

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка.

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.

Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка.

У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео.