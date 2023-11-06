Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Забарний розповів, як дізнався про свій перехід до Борнмута arrow

Забарний розповів, як дізнався про свій перехід до Борнмута

6 листопада 2023 16:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Забарний розповів, як дізнався про свій перехід до Борнмута
Ілля Забарний радіє голу у ворота "Ліверпуля". Фото: REUTERS/Peter Nicholls
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У січні цього року київське "Динамо" продало Іллю Забарного в англійський "Борнмут". Захисник збірної України дізнався про переговори клубів у досить несподіваний спосіб.

Забарного фактично поставили перед фактом необхідність перейти в "Борнмут", повідомив гравець в інтерв'ю Setanta Sports Ukraine.

Читайте також:

Ілля Забарний став рекордним продажем в історії "Динамо". Київський клуб отримав за свого вихованця 27 млн євро та відсоток від подальшого продажу футболіста. На момент трансферу Забарному було лише 20 років. І про трансфер Іллю повідомили як про факт, що відбувся.

Ілля Забарний
Ілля Забарний у боротьбі з Жеремі Доку. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Що Забарний розповів про перехід у "Борнмут"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив футболіст про інтерес англійського клубу в останній день зимового трансферного вікна-2023. На той час кияни перебували на зборі в Туреччині. Забарний почув, що його хоче підписати "Борнмут", зателефонував батькам та своїй нареченій. Усі позитивно сприйняли цю новину, та Ілля погодився на трансфер.

"У мене були змішані почуття. "Динамо" багато мені дало. Але дуже хотілося спробувати сили в іншому чемпіонаті. "Борнмут" запропонував мені контракт навіть попри те, що у мене була травма. Спочатку було важко, рівень чемпіонату Англії мене вразив. Але я мріяв про такий виклик. Мені здається, кожен футболіст хоче виступати у Прем'єр-лізі", — розповів Ілля Забарний.

Нагадаємо, Забарний перейде з "Борнмута" до топклубу наприкінці сезону. 

Капітан "Евертона" голосно висловився про Миколенка. 

Караваєв розповів, як "Динамо" відреагувало на призначення нового капітана.  

Чоловічу полтавську "Ворсклу" очолить жінка

У чемпіонаті України футболіст ударив суддю і не шкодує про це — відео.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня - 80x80

Шуляк назвала космічні суми, необхідні для відбудови Маріуполя, Бахмута, Ірпеня

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі