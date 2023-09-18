Забарный стал лучшим молодым футболистом Украины
Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный стал победителем престижной номинации в спорте. Проект "Золотой талант" признал игрока лучшим футболистом Украины в августе.
Забарный победил в номинации до 21 года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт проекта "Золотой талант".
Украинский футболист Илья Забарный, которому первого сентября исполнился 21 год, был признан лучшим молодым игроком стране за август 2023 года. Защитник продемонстрировал уверенную игру как за английский "Борнмут", так и за сборную Украины.
Почему победил Забарный
Организаторы проекта "Золотой талант" напомнили о том, что в августе Илья Забарный сыграл 270 минут в трех поединках английской Премьер-лиги. Защитник стал футболистом основного состава "Борнмута", который сражается за право сохранить прописку в АПЛ.
Ни один другой молодой украинец не может похвастаться настолько стабильным выступлениями в одной из сильнейших лиг мира. После пяти туров "Борнмут" занимает 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды до сих пор нет ни одной победы.
Второе место в рейтинге занял форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат. На третьей строчке оказался хавбек "бело-синих" Назар Волошин.
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