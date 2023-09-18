Забарный стал лучшим молодым футболистом Украины

Илья Забарный в матче против "Челси". Фото: Reuters/Matthew Childs

Защитник сборной Украины и английского "Борнмута" Илья Забарный стал победителем престижной номинации в спорте. Проект "Золотой талант" признал игрока лучшим футболистом Украины в августе.

Забарный победил в номинации до 21 года, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт проекта "Золотой талант".

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Украинский футболист Илья Забарный, которому первого сентября исполнился 21 год, был признан лучшим молодым игроком стране за август 2023 года. Защитник продемонстрировал уверенную игру как за английский "Борнмут", так и за сборную Украины.

Илья Забарный обрабатывает мяч. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Почему победил Забарный

Организаторы проекта "Золотой талант" напомнили о том, что в августе Илья Забарный сыграл 270 минут в трех поединках английской Премьер-лиги. Защитник стал футболистом основного состава "Борнмута", который сражается за право сохранить прописку в АПЛ.

Ни один другой молодой украинец не может похвастаться настолько стабильным выступлениями в одной из сильнейших лиг мира. После пяти туров "Борнмут" занимает 15 место в турнирной таблице Премьер-лиги. В активе команды до сих пор нет ни одной победы.

Второе место в рейтинге занял форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат. На третьей строчке оказался хавбек "бело-синих" Назар Волошин.

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