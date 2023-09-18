Забарний став найкращим молодим футболістом України

Ілля Забарний у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Matthew Childs

Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний став переможцем престижної номінації у спорті. Проєкт "Золотий талант" визнав гравця найкращим футболістом України у серпні.

Забарний переміг у номінації до 21 року, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт проєкту "Золотий талант".

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Українського футболіста Іллю Забарного, якому першого вересня виповнилося 21 рік, було визнано найкращим молодим гравцем країни за серпень 2023 року. Захисник продемонстрував упевнену гру як за англійський "Борнмут", так і за збірну України.

Ілля Забарний отримує м'яч. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чому переміг Забарний

Організатори проєкту "Золотий талант" нагадали про те, що у серпні Ілля Забарний зіграв 270 хвилин у трьох поєдинках англійської Прем'єр-ліги. Захисник став футболістом основного складу "Борнмуту", який бореться за право зберегти прописку до АПЛ.

Жоден інший молодий українець не може похвалитися такими стабільними виступами в одній із найсильніших ліг світу. Після п'яти турів "Борнмут" посідає 15 місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. В активі команди досі немає жодної перемоги.

Друге місце у рейтингу посів форвард київського "Динамо" Владислав Ванат. На третьому рядку опинився хавбек "біло-синіх" Назар Волошин.

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