Забарний став найкращим молодим футболістом України
Захисник збірної України та англійського "Борнмута" Ілля Забарний став переможцем престижної номінації у спорті. Проєкт "Золотий талант" визнав гравця найкращим футболістом України у серпні.
Забарний переміг у номінації до 21 року, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт проєкту "Золотий талант".
Українського футболіста Іллю Забарного, якому першого вересня виповнилося 21 рік, було визнано найкращим молодим гравцем країни за серпень 2023 року. Захисник продемонстрував упевнену гру як за англійський "Борнмут", так і за збірну України.
Чому переміг Забарний
Організатори проєкту "Золотий талант" нагадали про те, що у серпні Ілля Забарний зіграв 270 хвилин у трьох поєдинках англійської Прем'єр-ліги. Захисник став футболістом основного складу "Борнмуту", який бореться за право зберегти прописку до АПЛ.
Жоден інший молодий українець не може похвалитися такими стабільними виступами в одній із найсильніших ліг світу. Після п'яти турів "Борнмут" посідає 15 місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги. В активі команди досі немає жодної перемоги.
Друге місце у рейтингу посів форвард київського "Динамо" Владислав Ванат. На третьому рядку опинився хавбек "біло-синіх" Назар Волошин.
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