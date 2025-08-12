Видео
Забарный оказался лучше Шевченко и Довбика — что известно

Забарный оказался лучше Шевченко и Довбика — что известно

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 17:57
Трансфер Ильи Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола
Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

Украинский центрбек Илья Забарный стал игроком французского "ПСЖ". Французы заплатили за игрока 63 млн евро и добавят еще 3 млн, если победят в Лиге 1 и в Лиге чемпионов.

Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола, сообщил портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

Забарный уступил лишь одной "легенде"

Сейчас Забарный уступает лишь Михаилу Мудрику, которого менеджмент донецкого "Шахтера" смог продать в "Челси" за 70 млн евро.

Третью строчку занимает легендарный Андрей Шевченко со своими 43.88 млн евро, которые "Челси" заплатил "Милану". Интересно, что оба трансфера украинцев в "Челси" провалились.

Четвертым в рейтинге идет Александр Зинченко, за которого "Арсенал" отдал "Манчестер Сити" 35 млн евро и сейчас сильно об этом жалеет.

ТОП-5 закрывает Артем Довбик, которого "Жирона" продала в "Рому" за 30.5 млн евро.

6. Андрей Ярмоленко (из "Динамо" в "Боруссию" Д) — 25 млн евро;

7. Дмитрий Чигринский (из "Шахтера" в "Барселону") — 25 млн евро;

8. Андрей Шевченко (из "Динамо" в "Милан") — 23.9 млн евро;

9. Виталий Миколенко (из "Динамо" в "Эвертон") — 23.5 млн евро;

10. Илья Забарный (из "Динамо" в "Борнмут") — 22.7 млн евро.

Напомним, на этапе Бриллиантовой лиги в Польше Украину представят три прыгуньи в высоту.

У абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика заберут чемпионский титул.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума может провести бой против Усика — как на это отреагировал Рой Джонс-младший.

Донецкий "Шахтер" и киевский "Локомотив" конфликтуют из-за "похищения" тренера.

Андрей Шевченко Артем Довбик ПСЖ Михаил Мудрик Илья Забарный
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
