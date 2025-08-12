Трансфер Ильи Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола

Илья Забарный. Фото: "ПСЖ"

Украинский центрбек Илья Забарный стал игроком французского "ПСЖ". Французы заплатили за игрока 63 млн евро и добавят еще 3 млн, если победят в Лиге 1 и в Лиге чемпионов.

Трансфер Забарного стал вторым самым дорогим в истории украинского футбола, сообщил портал Новини.LIVE.

Забарный уступил лишь одной "легенде"

Сейчас Забарный уступает лишь Михаилу Мудрику, которого менеджмент донецкого "Шахтера" смог продать в "Челси" за 70 млн евро.

Третью строчку занимает легендарный Андрей Шевченко со своими 43.88 млн евро, которые "Челси" заплатил "Милану". Интересно, что оба трансфера украинцев в "Челси" провалились.

Четвертым в рейтинге идет Александр Зинченко, за которого "Арсенал" отдал "Манчестер Сити" 35 млн евро и сейчас сильно об этом жалеет.

ТОП-5 закрывает Артем Довбик, которого "Жирона" продала в "Рому" за 30.5 млн евро.

6. Андрей Ярмоленко (из "Динамо" в "Боруссию" Д) — 25 млн евро;

7. Дмитрий Чигринский (из "Шахтера" в "Барселону") — 25 млн евро;

8. Андрей Шевченко (из "Динамо" в "Милан") — 23.9 млн евро;

9. Виталий Миколенко (из "Динамо" в "Эвертон") — 23.5 млн евро;

10. Илья Забарный (из "Динамо" в "Борнмут") — 22.7 млн евро.

