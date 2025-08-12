Відео
Головна Спорт Забарний виявився кращим за Шевченка та Довбика — що відомо

Забарний виявився кращим за Шевченка та Довбика — що відомо

Дата публікації: 12 серпня 2025 17:57
Трансфер Іллі Забарного став другим найдорожчим в історії українського футболу
Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

Український центрбек Ілля Забарний став гравцем французького "ПСЖ". Французи заплатили за гравця 63 млн євро та додадуть ще 3 млн, якщо переможуть в Лізі 1 та в Лізі чемпіонів.

Трансфер Забарного став другим найдорожчим в історії українського футболу, повідомив портал Новини.LIVE.

Илья Забарный
Ілля Забарний. Фото: "ПСЖ"

Забарний поступився лише одній "легенді"

Наразі Забарний поступається лише Михайлу Мудрику, якого менеджмент донецького "Шахтаря" зміг продати до "Челсі" за 70 млн євро.

Третю сходинку посідає легендарний Андрій Шевченко зі своїми 43.88 млн євро, які "Челсі" заплатив "Мілану". Цікаво, що обидва трансфери українців у "Челсі" провалилися.

Четвертим в рейтингу йде Олександр Зінченко, за якого "Арсенал" віддав "Манчестер Сіті" 35 млн євро й наразі сильно через це шкодує.

ТОП-5 закриває Артем Довбик, якого "Жирона" продала у "Рому" за 30.5 млн євро.

6. Андрій Ярмоленко (із "Динамо" в "Боруссію" Д) — 25 млн євро;

7. Дмитро Чигринський (із "Шахтаря" в "Барселону") — 25 млн євро;

8. Андрій Шевченко (із "Динамо" в "Мілан") — 23.9 млн євро;

9. Віталій Миколенко (із "Динамо" в "Евертон") — 23.5 млн євро;

10. Ілля Забарний (із "Динамо" в "Борнмут") — 22.7 млн євро.

Нагадаємо, на етапі Діамантової ліги в Польщі Україну представлять три стрибунки у висоту.

У абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика заберуть чемпіонський титул.

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума може провести бій проти Усика — як на це відреагував Рой Джонс-молодший.

Донецький "Шахтар" та київський "Локомотив" конфліктують через "викрадення" тренера.

