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Забарный признался, за что благодарен Суркису и Луческу

31 мая 2024 16:53
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Забарный признался, за что благодарен Суркису и Луческу
Илья Забарный во время матча. Фото: скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный раскрыл подробности ухода из киевского "Динамо". Футболист рассказал, почему президент клуба Игорь Суркис не хотел его продавать. 

Забарный объяснил, за что благодарен Суркису, в интервью YouTube-каналу "Трендець". 

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года. Английский клуб заплатил за игрока "Динамо" 22,7 млн евро, что стало одним из рекордных трансферов в истории украинского клуба. Футболист рассказал о том, что Игорь Суркис сомневался в целесообразности его трансфера в "Борнмут". 

Илья Забарный
Илья Забарный и его жена Ангелина. Фото: скриншот YouTube

За что Забарный благодарен Суркису 

Футболист сборной Украины считает, что ему повезло оказаться в английской Премьер-лиге в 20 лет. Забарный понимает, что "Динамо" не всегда охотно отпускает своих воспитанников в другие команды. Илья еще в юности стал одним из лидеров киевской команды, и у Игоря Суркиса были сомнения относительно трансфера игрока. Президент "Динамо" хотел продать Забарного в топ-клуб, которым "Борнмут" не является. 

Также футболист благодарен бывшему тренеру "Динамо" Мирче Луческу. По словам Забарного, румынский специалист дал ему базу и тот фундамент, который позволил игроку стать одним из лучших футболистов чемпионата Англии. 

В минувшем сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 41 матч без замен. Он забил 1 гол и получил 5 желтых карточек. 

Напомним, Мудриком интересуется известный клуб — трансфер может состояться после Евро-2024.

"Шахтер" продаст Судакова только при одном условии.

Ребров назвал задачи сборной Украины на Евро-2024.

Миколенко рассказал, сможет ли сыграть на Евро-2024.

Забарный станет игроком известного итальянского клуба — "Борнмут" готов продать украинца.

Динамо
футбол
спорт
Игорь Суркис
Илья Забарный

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