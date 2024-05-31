Забарный признался, за что благодарен Суркису и Луческу

Илья Забарный во время матча. Фото: скриншот YouTube

Защитник английского "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный раскрыл подробности ухода из киевского "Динамо". Футболист рассказал, почему президент клуба Игорь Суркис не хотел его продавать.

Забарный объяснил, за что благодарен Суркису, в интервью YouTube-каналу "Трендець".

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Илья Забарный перешел в "Борнмут" в январе 2023 года. Английский клуб заплатил за игрока "Динамо" 22,7 млн евро, что стало одним из рекордных трансферов в истории украинского клуба. Футболист рассказал о том, что Игорь Суркис сомневался в целесообразности его трансфера в "Борнмут".

Илья Забарный и его жена Ангелина. Фото: скриншот YouTube

За что Забарный благодарен Суркису

Футболист сборной Украины считает, что ему повезло оказаться в английской Премьер-лиге в 20 лет. Забарный понимает, что "Динамо" не всегда охотно отпускает своих воспитанников в другие команды. Илья еще в юности стал одним из лидеров киевской команды, и у Игоря Суркиса были сомнения относительно трансфера игрока. Президент "Динамо" хотел продать Забарного в топ-клуб, которым "Борнмут" не является.

Также футболист благодарен бывшему тренеру "Динамо" Мирче Луческу. По словам Забарного, румынский специалист дал ему базу и тот фундамент, который позволил игроку стать одним из лучших футболистов чемпионата Англии.

В минувшем сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" 41 матч без замен. Он забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.

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