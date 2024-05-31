Забарний зізнався, за що вдячний Суркісу та Луческу

Ілля Забарний під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Захисник англійського "Борнмута" та збірної України Ілля Забарний розкрив подробиці трансферу з київського "Динамо". Футболіст розповів, чому президент клубу Ігор Суркіс не хотів його продавати.

Забарний пояснив, за що вдячний Суркісу, в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Читайте також:

Ілля Забарний перейшов у "Борнмут" у січні 2023 року. Англійський клуб заплатив за гравця "Динамо" 22,7 млн євро, що стало одним з рекордних трансферів в історії українського клубу. Футболіст розповів про те, що Ігор Суркіс сумнівався у доцільності його трансферу до "Борнмута".

Ілля Забарний та його дружина Ангеліна. Фото: скриншот YouTube

За що Забарний вдячний Суркісу

Футболіст збірної України вважає, що йому пощастило опинитися в англійській Прем'єр-лізі у 20 років. Забарний розуміє, що "Динамо" не завжди охоче відпускає своїх вихованців до інших команд. Ілля ще в юності став одним із лідерів київської команди, і в Ігоря Суркіса були сумніви щодо трансферу гравця. Президент "Динамо" хотів продати Забарного до топклубу, яким "Борнмут" не є.

Також футболіст вдячний колишньому тренеру "Динамо" Мірчі Луческу. За словами Забарного, румунський фахівець дав йому базу і той фундамент, який дозволив гравцю стати одним із найкращих футболістів чемпіонату Англії.

Минулого сезону Забарний зіграв за "Борнмут" 41 матч без замін. Він забив 1 гол та отримав 5 жовтих карток.

Нагадаємо, Мудриком цікавиться відомий клуб — трансфер може відбутися після Євро-2024.

"Шахтар" продасть Судакова лише за однієї умови.

Ребров назвав завдання збірної України на Євро-2024.

Миколенко розповів, чи зможе зіграти на Євро-2024.

Забарний стане гравцем відомого італійського клубу — "Борнмут" готовий продати українця.