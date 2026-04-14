Ливерпуль — ПСЖ: где и когда смотреть ответный матч 1/4 ЛЧ

Илья Забарный на разминке перед матчем. Фото: instagram.com/psg/

Английский "Ливерпуль" проведет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ". Игра состоится 14 апреля в Англии. В первом поединке французский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Теперь английской команде необходимо отыгрывать отставание, чтобы сохранить шансы на выход в полуфинал.

В ответной части противостояния "Ливерпулю" нужно побеждать с разницей минимум в два мяча, чтобы перевести встречу в дополнительное время. Победа с преимуществом в три гола позволит выйти в полуфинал напрямую. Любой другой результат, включая ничью или победу с разницей в один мяч, выведет "ПСЖ" дальше. Правило выездного гола в турнире не действует.

Хвича Кварацхелия празднует гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Состав "ПСЖ" и расклады перед матчем

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике не планирует вносить существенные изменения в стартовый состав. Ожидается, что линия обороны останется неизменной по сравнению с первым матчем. Речь идет о квартете защитников, который уже играл против "Ливерпуля" в Париже. Это свидетельствует о ставке на стабильность и сохранение игрового баланса.

Арне Слот на предматчевой пресс-конференции. Фото: Reuters/Ed Sykes

Украинский защитник Илья Забарный, как ожидается, начнет матч в запасе. В текущем сезоне он чаще получает игровое время в матчах чемпионата Франции и не входит в основную обойму команды на уровне Лиги чемпионов.

Матч "Ливерпуль" — "ПСЖ" пройдет во вторник, 14 апреля, и начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине посмотреть игру можно с помощью медиарсервиса Megogo, который является официальным транслятором еврокубков в стране.

