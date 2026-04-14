Забарний може пропустити матч-відповідь ПСЖ проти Ліверпуля в ЛЧ

Забарний може пропустити матч-відповідь ПСЖ проти Ліверпуля в ЛЧ

Дата публікації: 14 квітня 2026 12:07
Ліверпуль — ПСЖ: де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 ЛЧ
Ілля Забарний на розминці перед матчем. Фото: instagram.com/psg/

Англійський "Ліверпуль" проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "ПСЖ". Гра відбудеться 14 квітня в Англії. У першому поєдинку французький клуб здобув перемогу з рахунком 2:0.

Тепер англійській команді необхідно відігравати відставання, щоб зберегти шанси на вихід у півфінал, повідомляє портал Новини.LIVE.

У матчі-відповіді протистояння "Ліверпулю" потрібно перемагати з різницею мінімум у два м'ячі, щоб перевести зустріч у додатковий час. Перемога з перевагою в три голи дасть змогу вийти в півфінал напряму. Будь-який інший результат, включно з нічиєю або перемогою з різницею в один м'яч, виведе "ПСЖ" далі. Правило виїзного голу в турнірі не діє.

Хвича Кварацхелия празднует гол в ворота "Ливерпуля" 8 апреля 2026 года
Хвіча Кварацхелія святкує гол. Фото: Reuters/Stephanie Lecocq

Склад "ПСЖ" і розклади перед матчем

Головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке не планує вносити суттєві зміни до стартового складу. Очікується, що лінія оборони залишиться незмінною порівняно з першим матчем. Йдеться про квартет захисників, який уже грав проти "Ліверпуля" в Парижі. Це свідчить про ставку на стабільність і збереження ігрового балансу.

Арне Слот на предматчевой пресс-конференции перед ответной игрой с "ПСЖ"
Арне Слот на передматчевій пресконференції. Фото: Reuters/Ed Sykes

Український захисник Ілля Забарний, як очікується, почне матч у запасі. У поточному сезоні він частіше отримує ігровий час у матчах чемпіонату Франції і не входить в основну обойму команди на рівні Ліги чемпіонів.

Матч "Ліверпуль" — "ПСЖ" відбудеться у вівторок, 14 квітня, і розпочнеться о 22:00 за київським часом. В Україні подивитися гру можна за допомогою медіарсервісу Megogo, який є офіційним транслятором єврокубків у країні.

Також Новини.LIVE писали про бажання головного тренера збірної України Сергія Реброва повернутися в клубний футбол.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про бажання Матвія Пономаренка не підписувати новий контракт із київським "Динамо" найближчим часом.

футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Ліверпуль Ілля Забарний
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
