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Главная Спорт Погиб самый старый марафонец — ему было 114 лет

Погиб самый старый марафонец — ему было 114 лет

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 17:08
Погиб 114-летний марафонец Фауя Синг — старейший бегун мира
Фауя Синг. Фото: BBC

В Индии трагически погиб мировой рекордсмен в марафонском беге. Погибшему на тот момент было 114 лет.

Трагедия произошла 14 июля в деревне Биас Пинд, Пенджаб, Индия, передает BBC.

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Фауя Синг. Фото: instagram.com/ihpschhabra

Старейший марафонец погиб в ДТП

Британец индийского происхождения Фауя Синг, который является старейшим марафонцем мира, трагически погиб в результате наезда автомобиля в родной деревне Биас Пинд.

Спортсмен пересекал дорогу, когда его сбил автомобиль. Местные жители доставили 114-летнего марафонца в больницу, но от полученных травм Синг скончался.

Полиция Джаландхара расследует дело, а подозреваемый водитель автомобиля Амритпала Сингха Дхиллона арестован, а автомобиль изъят.

Синг начал бегать марафоны в возрасте 89 лет, преодолев девять из них за период с 2000 по 2013 год, включая Лондонский, Торонтский и Нью-Йоркский марафоны.

В 2011 году погибший стал первым 100-летним марафонцем, финишировав в Торонто за 8:11:06, хотя Гиннесс не признал рекорд из-за отсутствия свидетельства о рождении.

В своей автобиографии, которая вышла в 2011 году, Синг указал, что начал бегать, чтобы пережить потерю жены и сына.

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ДТП возраст Легкая атлетика бег марафон
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
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