Погиб 114-летний марафонец Фауя Синг — старейший бегун мира

Погиб самый старый марафонец — ему было 114 лет
В Индии трагически погиб мировой рекордсмен в марафонском беге. Погибшему на тот момент было 114 лет.
Трагедия произошла 14 июля в деревне Биас Пинд, Пенджаб, Индия, передает BBC.
Старейший марафонец погиб в ДТП
Британец индийского происхождения Фауя Синг, который является старейшим марафонцем мира, трагически погиб в результате наезда автомобиля в родной деревне Биас Пинд.
Спортсмен пересекал дорогу, когда его сбил автомобиль. Местные жители доставили 114-летнего марафонца в больницу, но от полученных травм Синг скончался.
Полиция Джаландхара расследует дело, а подозреваемый водитель автомобиля Амритпала Сингха Дхиллона арестован, а автомобиль изъят.
Синг начал бегать марафоны в возрасте 89 лет, преодолев девять из них за период с 2000 по 2013 год, включая Лондонский, Торонтский и Нью-Йоркский марафоны.
В 2011 году погибший стал первым 100-летним марафонцем, финишировав в Торонто за 8:11:06, хотя Гиннесс не признал рекорд из-за отсутствия свидетельства о рождении.
В своей автобиографии, которая вышла в 2011 году, Синг указал, что начал бегать, чтобы пережить потерю жены и сына.
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