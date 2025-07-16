Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Загинув найстаріший марафонець — йому було 114 років

Загинув найстаріший марафонець — йому було 114 років

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 17:08
Загинув 114-річний марафонець Фауя Сінг — найстаріший бігун світу
Фауя Сінг. Фото: BBC

В Індії трагічно загинув світовий рекордсмен в марафонському бігу. Загиблому на той момент було 114 років.

Трагедія сталася 14 липня в селі Біас Пінд, Пенджаб, Індія, передає BBC.

Реклама
Читайте також:
Фауя Синг
Фауя Сінг. Фото: instagram.com/ihpschhabra

Найстаріший марафонець загинув у ДТП

Британець індійського походження Фауя Сінг, який є найстарішим марафонцем світу, трагічно загинув внаслідок наїзду автомобіля в рідному селі Біас Пінд.

Спортсмен перетинав дорогу, коли його збив автомобіль. Місцеві жителі доправили 114-річного марафонця до лікарні, але від отриманих травм Сінг помер.

Поліція Джаландхара розслідує справу, а підозрюваного водія автомобіля Амрітпала Сінгха Дхіллона заарештовано, а автомобіль вилучено.

Сінг почав бігати марафони у віці 89 років, подолавши дев’ять з них за період з 2000 по 2013 рік, включаючи Лондонський, Торонтський і Нью-Йоркський марафони.

У 2011 році загиблий став першим 100-річним марафонцем, фінішувавши в Торонто за 8:11:06, хоча Гіннесс не визнав рекорд через відсутність свідоцтва про народження.

В своїй автобіографії, яка вийшла в 2011 році, Сінг вказав, що почав бігати, щоб пережити втрату дружини та сина.

Нагадаємо, стало відомо, чим останніми роками займається відомий український футболіст Андрій Воронін.

У вінгера "Челсі" Михайла Мудрика з'явився примарний шанс вийти на поле в 2026 році.

Українець Ілля Забарний не перейде в "ПСЖ" через жорстке рішення французів.

Колишній футболіст "Динамо" переслідується поліцією в Бразилії.

ДТП вік Легка атлетика біг марафон
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації