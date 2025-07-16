Загинув 114-річний марафонець Фауя Сінг — найстаріший бігун світу

Фауя Сінг. Фото: BBC

В Індії трагічно загинув світовий рекордсмен в марафонському бігу. Загиблому на той момент було 114 років.

Трагедія сталася 14 липня в селі Біас Пінд, Пенджаб, Індія, передає BBC.

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Фауя Сінг. Фото: instagram.com/ihpschhabra

Найстаріший марафонець загинув у ДТП

Британець індійського походження Фауя Сінг, який є найстарішим марафонцем світу, трагічно загинув внаслідок наїзду автомобіля в рідному селі Біас Пінд.

Спортсмен перетинав дорогу, коли його збив автомобіль. Місцеві жителі доправили 114-річного марафонця до лікарні, але від отриманих травм Сінг помер.

Поліція Джаландхара розслідує справу, а підозрюваного водія автомобіля Амрітпала Сінгха Дхіллона заарештовано, а автомобіль вилучено.

Сінг почав бігати марафони у віці 89 років, подолавши дев’ять з них за період з 2000 по 2013 рік, включаючи Лондонський, Торонтський і Нью-Йоркський марафони.

У 2011 році загиблий став першим 100-річним марафонцем, фінішувавши в Торонто за 8:11:06, хоча Гіннесс не визнав рекорд через відсутність свідоцтва про народження.

В своїй автобіографії, яка вийшла в 2011 році, Сінг вказав, що почав бігати, щоб пережити втрату дружини та сина.

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