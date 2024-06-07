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Защитник сборной Украины может перейти в американский клуб

7 июня 2024 12:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сваток заинтересовал два украинских и один зарубежный клубы
Александр Сваток в составе сборной Украины. Фото: instagram.com/svatok39/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и "Днепра-1" Александр Сваток получил необычное предложение о продолжении карьеры. Капитан одной из команд УПЛ может переехать в США. 

В услугах 29-летнего защитника заинтересован клуб из MLS, сообщает Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Появился новый претендент на капитана "Днепра-1" Александра Сватка. Игроком интересуется клуб Западной конференции MLS "Остин". Американцы уже отправили запрос в офис украинского клуба. Переговоры находятся на продвинутой стадии. 

Александр Сваток уйдет из Днепра-1
Александр Сваток в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/svatok39/

Другие претенденты на игрока 

Несколько украинских клубов тоже заинтересованы в услугах воспитанника "Днепра-1", который успел поиграть в "Волыни", "Заре" и хорватском "Хайдуке". Речь идет о львовских "Карпатах" и киевском "Динамо". Руководство "Днепра-1" готово рассмотреть предложения по защитнику. 

В сезоне 2023/2024 Сваток сыграл 31 поединок, в которых забил 1 гол и сделал одну результативную передачу. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

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Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

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