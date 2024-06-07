Сваток зацікавив два українські та один закордонний клуби

Олександр Сваток у складі збірної України. Фото: instagram.com/svatok39/

Захисник збірної України та "Дніпра-1" Олександр Сваток отримав незвичайну пропозицію щодо продовження кар'єри. Капітан однієї з команд УПЛ може переїхати до США.

У послугах 29-річного захисника зацікавлений клуб із MLS, повідомляє Telegram-канал "ТаТоТаке".

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З'явився новий претендент на капітана "Дніпра-1" Олександра Сватка. Гравцем цікавиться клуб Західної конференції MLS "Остін". Американці вже надіслали запит до офісу українського клубу. Переговори перебувають у просунутої стадії.

Олександр Сваток у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/svatok39/

Інші претенденти на гравця

Декілька українських клубів теж зацікавлені у послугах вихованця "Дніпра-1", який встиг пограти у "Волині", "Зорі" та хорватському "Хайдуку". Йдеться про львівські "Карпати" та київське "Динамо". Керівництво "Дніпра-1" готове розглянути пропозиції щодо захисника.

У сезоні 2023/2024 Сваток зіграв 31 поєдинок, у яких забив 1 гол і зробив одну результативну передачу.

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