Замену Клоппа в Ливерпуле ищет гуру бейсбола
Владельцы Ливерпуля продолжают искать варианты для назначения нового главного тренера в связи с завершением работы Юргена Клоппа в конце сезона. Мерсисайдцы назначили ученого в области бейсбола Тео Эпштейна старшим советником.
Об этом пишет издание Mirror, передает Новини.LIVE.
Эпштейн, принесший бейсбольный титул Бостон Ред Сокс за 20 лет, а в 2016 году приведший Чикаго Кабс в первое чемпионство за 106 лет, также стал миноритарным обладателем Fenway Sports Group и будет руководить всеми спортивными командами группы.
Помимо Ливерпуля и Ред Сокс, FSG владеет хоккейным клубом Питтсбург Пингвинз, автоспортивной командой RFK Racing и Boston Common Golf.
В сообщениях из США говорится, что Эпштейн будет тесно сотрудничать с Майком Гордоном, президентом FSG, поскольку он возглавляет поиск следующего тренера Ливерпуля. В громком заявлении на прошлой неделе Клопп заявил, что уйдет в отставку в конце этого сезона, сославшись на выгорание.
🚨 Klopp: "Во всяком смысле того, чтобы нас".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 4 February 2024
“Те я говорю, что я являюсь Red Card против города для встречи с делом - Bernardo & Salah”.
“Today same with Jota that didn't get a red card. Unbelievable».
"Холдинг по Хаверце на Конате... Габриэлл ходит с Nunez, не бледный карту". pic.twitter.com/gDwS5sTqAg
"Я очень рад и горд вернуться в FSG. Для меня это действительно уникальная возможность — шанс сотрудничать с людьми, которые очень многое для меня означают; шанс бросить вызов себе на новых аренах; и шанс использовать свой опыт и точку зрения, чтобы помочь другим достичь успеха и победить на самом высоком уровне", — сказал Эпштейн.
Вопросы, мнения и доверие
Также Эпштейн объяснил свою роль в компании и какие шаги предпринимает для успехов команд.
"FSG — динамичная, новаторская организация с невероятным послужным списком достижений в спорте. Особая связь, которую я чувствую с этой организацией и группой владельцев, осталась со мной на протяжении многих лет. Я горжусь тем, что вернулся как миноритарный владелец и советник. В этой роли я не буду принимать решения; скорее, я буду задавать вопросы, предлагать мнения, укреплять доверие и поддерживать замечательных людей в FSG, чтобы помочь нам достичь новых высот", — добавил он.
50-летний Эпштейн дважды в нулевых годах занимал должность генерального менеджера "Ред Сокс", а затем перешел в "Кабс". Он также консультировал частные инвестиционные компании и Высшую бейсбольную лигу по стратегическим решениям с тех пор, как покинул команду Чикаго в 2020 году.
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