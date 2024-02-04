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Замену Клоппа в Ливерпуле ищет гуру бейсбола

4 февраля 2024 22:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Замену Клоппа в Ливерпуле ищет гуру бейсбола
Юрген Клопп. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Владельцы Ливерпуля продолжают искать варианты для назначения нового главного тренера в связи с завершением работы Юргена Клоппа в конце сезона. Мерсисайдцы назначили ученого в области бейсбола Тео Эпштейна старшим советником.

Об этом пишет издание Mirror, передает Новини.LIVE.

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Эпштейн, принесший бейсбольный титул Бостон Ред Сокс за 20 лет, а в 2016 году приведший Чикаго Кабс в первое чемпионство за 106 лет, также стал миноритарным обладателем Fenway Sports Group и будет руководить всеми спортивными командами группы.

Помимо Ливерпуля и Ред Сокс, FSG владеет хоккейным клубом Питтсбург Пингвинз, автоспортивной командой RFK Racing и Boston Common Golf.

В сообщениях из США говорится, что Эпштейн будет тесно сотрудничать с Майком Гордоном, президентом FSG, поскольку он возглавляет поиск следующего тренера Ливерпуля. В громком заявлении на прошлой неделе Клопп заявил, что уйдет в отставку в конце этого сезона, сославшись на выгорание.

"Я очень рад и горд вернуться в FSG. Для меня это действительно уникальная возможность — шанс сотрудничать с людьми, которые очень многое для меня означают; шанс бросить вызов себе на новых аренах; и шанс использовать свой опыт и точку зрения, чтобы помочь другим достичь успеха и победить на самом высоком уровне", — сказал Эпштейн.

Вопросы, мнения и доверие

Также Эпштейн объяснил свою роль в компании и какие шаги предпринимает для успехов команд.

"FSG — динамичная, новаторская организация с невероятным послужным списком достижений в спорте. Особая связь, которую я чувствую с этой организацией и группой владельцев, осталась со мной на протяжении многих лет. Я горжусь тем, что вернулся как миноритарный владелец и советник.  В этой роли я не буду принимать решения; скорее, я буду задавать вопросы, предлагать мнения, укреплять доверие и поддерживать замечательных людей в FSG, чтобы помочь нам достичь новых высот", — добавил он.

50-летний Эпштейн дважды в нулевых годах занимал должность генерального менеджера "Ред Сокс", а затем перешел в "Кабс". Он также консультировал частные инвестиционные компании и Высшую бейсбольную лигу по стратегическим решениям с тех пор, как покинул команду Чикаго в 2020 году.

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Ливерпуль
Юрген Клопп
бейсбол

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