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Заміну Клоппа у Ліверпулі шукає гуру бейсболу

4 лютого 2024 22:04
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Заміну Клоппа у Ліверпулі шукає гуру бейсболу
Юрген Клопп. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Власники Ліверпуля продовжують шукати варіанти для призначення нового головного тренера у зв’язку із завершенням роботи Юргена Клоппа наприкінці сезону. Мерсисайдці призначили вченого в галузі бейсболу Тео Епштейна старшим радником.

Про це пише видання Mirror, передає Новини.LIVE.

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Епштейн, який приніс бейсбольний титул Бостон Ред Сокс за 20 років, а у 2016 році привів Чикаго Кабс до першого чемпіонства за 106 років, також став міноритарним власником Fenway Sports Group і керуватиме всіма спортивними командами групи.

Крім Ліверпуля та Ред Сокс, FSG володіє хокейним клубом Піттсбург Пінгвінз, автоспортивною командою RFK Racing і Boston Common Golf.

У повідомленнях зі США йдеться, що Епштейн тісно співпрацюватиме з Майком Гордоном, президентом FSG, оскільки він очолює пошук наступного тренера Ліверпуля. У гучній заяві минулого тижня Клопп заявив, що піде у відставку наприкінці цього сезону, пославшись на вигоряння.

"Я дуже радий і гордий повернутися до FSG. Для мене це справді унікальна можливість — шанс співпрацювати з людьми, які дуже багато для мене означають; шанс кинути виклик собі на нових аренах; і шанс використати свій досвід і точку зору, щоб допомогти іншим досягти успіху та перемогти на найвищому рівні", — сказав Епштейн. 

Питання, думки та довіра

Також Епштейн пояснив свою роль у компанії та які кроки робить для успіхів команд.

"FSG — динамічна, новаторська організація з неймовірним послужним списком досягнень у спорті. Особливий зв'язок, який я відчуваю з цією організацією та групою власників, залишився зі мною протягом багатьох років. Я пишаюся тим, що повернувся як міноритарний власник і радник. У цій ролі я не ухвалюватиму рішення; швидше, я ставитиму питання, пропонуватиму думки, зміцнюватиму довіру і підтримуватиму чудових людей у FSG, щоб допомогти нам досягти нових висот", — додав він.

50-річний Епштейн двічі на нульових роках обіймав посаду генерального менеджера "Ред Сокс", а потім перейшов до "Кабсу". Він також консультував приватні інвестиційні компанії та Вищу бейсбольну лігу зі стратегічних рішень з тих пір, як покинув команду Чикаго у 2020 році.

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Ліверпуль
Юрген Клопп
бейсбол

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