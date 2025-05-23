Девушка игрока Динамо стала владелицей клиники

Запасной футболист Динамо подарил своей девушке клинику
Молодой футболист киевского "Динамо" сделал роскошный подарок своей невесте. Константин Вивчаренко порадовал свою возлюбленную щедрым жестом.
Девушка поделилась радостью момента на своей странице в Instagram.
Альяна Ярматова поблагодарила Вселенную за "мужчину, который разбирается в подарках", и раскрыла, что теперь стала владелицей собственной косметологической клиники.
По словам Альяны, она хранила новость в секрете два с половиной месяца. Судя по фото, опубликованному в соцсетях, пара выглядит счастливой и уверенной в будущем. Больше подробностей девушка пообещала рассказать позже.
Что известно о паре Вивчаренко и Ярматовой
О помолвке Альяна и Константин объявили осенью 2023 года, однако о дате свадьбы в публичном пространстве не сообщалось. Пара редко делится личными моментами, но это событие стало исключением.
В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.
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