Девушка игрока Динамо стала владелицей клиники

Невеста Константина Вивчаренко Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Молодой футболист киевского "Динамо" сделал роскошный подарок своей невесте. Константин Вивчаренко порадовал свою возлюбленную щедрым жестом.

Девушка поделилась радостью момента на своей странице в Instagram.

Реклама

Читайте также:

Альяна Ярматова поблагодарила Вселенную за "мужчину, который разбирается в подарках", и раскрыла, что теперь стала владелицей собственной косметологической клиники.

Счастливые Константин Вивчаренко и Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

По словам Альяны, она хранила новость в секрете два с половиной месяца. Судя по фото, опубликованному в соцсетях, пара выглядит счастливой и уверенной в будущем. Больше подробностей девушка пообещала рассказать позже.

Новая клиника Альяны Ярматовой. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Что известно о паре Вивчаренко и Ярматовой

О помолвке Альяна и Константин объявили осенью 2023 года, однако о дате свадьбы в публичном пространстве не сообщалось. Пара редко делится личными моментами, но это событие стало исключением.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи.

Напомним, Марина Бех-Романчук впервые прокомментировала отстранение от участия в международных турнирах.

Виктор Осимхен мог перейти в "Челси" или "Ювентус", но выбрал трансфер в совсем другой клуб.

Криштиану Роналду расплакался на церемонии прощания с болельщиками перед уходом из "Аль-Насра".

Донецкий "Шахтер" оставил главного тренера, но отправил домой сразу несколько футболистов.