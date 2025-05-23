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Главная Спорт Запасной футболист Динамо подарил своей девушке клинику

Запасной футболист Динамо подарил своей девушке клинику

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Дата публикации 23 мая 2025 19:01
Девушка игрока Динамо стала владелицей клиники
Невеста Константина Вивчаренко Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Молодой футболист киевского "Динамо" сделал роскошный подарок своей невесте. Константин Вивчаренко порадовал свою возлюбленную щедрым жестом.

Девушка поделилась радостью момента на своей странице в Instagram.

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Альяна Ярматова поблагодарила Вселенную за "мужчину, который разбирается в подарках", и раскрыла, что теперь стала владелицей собственной косметологической клиники. 

Константин Вивчаренко и Альяна Ярматова
Счастливые Константин Вивчаренко и Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

По словам Альяны, она хранила новость в секрете два с половиной месяца. Судя по фото, опубликованному в соцсетях, пара выглядит счастливой и уверенной в будущем. Больше подробностей девушка пообещала рассказать позже. 

Константин Вивчаренко и Альяна Ярматова
Новая клиника Альяны Ярматовой. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Что известно о паре Вивчаренко и Ярматовой

О помолвке Альяна и Константин объявили осенью 2023 года, однако о дате свадьбы в публичном пространстве не сообщалось. Пара редко делится личными моментами, но это событие стало исключением.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник провел 23 матча за "Динамо" во всех турнирах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. 

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Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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