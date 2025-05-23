Дівчина гравця Динамо стала власницею клініки

Наречена Костянтина Вівчаренка Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Молодий футболіст київського "Динамо" зробив розкішний подарунок своїй нареченій. Костянтин Вівчаренко порадував свою кохану щедрим жестом.

Дівчина поділилася радістю моменту на своїй сторінці в Instagram.

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Щасливі Костянтин Вівчаренко та Альяна Ярматова. Фото: instagram.com/a.shekerli/

За словами Альяни, вона зберігала новину в секреті два з половиною місяці. Судячи з фото, опублікованого в соцмережах, пара виглядає щасливою і впевненою в майбутньому. Більше подробиць дівчина пообіцяла розповісти пізніше.

Нова клініка Альяни Ярматової. Фото: instagram.com/a.shekerli/

Що відомо про пару Вівчаренка та Ярматової

Про заручини Альяна та Костянтин оголосили восени 2023 року, проте про дату весілля в публічному просторі не повідомлялося. Пара рідко ділиться особистими моментами, але ця подія стала винятком.

У нинішньому сезоні 22-річний захисник провів 23 матчі за "Динамо" у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі.

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