Завацкая порвала с россиянином, с которым была помолвлена

Завацкая прекратила отношения со своим российским женихом
Украинская теннисистка Катарина Завацкая больше не встречается с россиянином. Соответствующее заявление она сделала после матча за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг.
В Instagram Завацкая сообщила о разрыве отношений отношения с российским теннисистом Аленом Авидзбой.
Завацкая прекратила отношения с россиянином
Завацкая и Авидзба обручились в ноябре 2023 года, но спустя 18 месяцев 25-летняя спортсменка объявила о завершении "сказочной истории любви".
"Очень сильно тебя любила. Спасибо тебе за все. Наша сказка подошла к концу", — написала теннисистка.
В общем, пара встречалась более шести лет.
Завацкая встречалась с Авидзбой несмотря на то, что он ни разу публично не осудил российскую агрессию. Он лишь призывал к миру.
Катарина пыталась оправдать свои отношения тем, что Авидзба из Абхазии, но он всю жизнь представлял Россию.
Ранее Завацкая помогла уверенно победить Швейцарию в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Теперь Украина сыграет в основном раунде среди сильнейших команд.
Напомним, будущий наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.
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