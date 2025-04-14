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Завацкая прекратила отношения со своим российским женихом

14 апреля 2025 06:40
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Завацкая порвала с россиянином, с которым была помолвлена
Катарина Завацкая. Фото: ФТУ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Украинская теннисистка Катарина Завацкая больше не встречается с россиянином. Соответствующее заявление она сделала после матча за сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг.

В Instagram Завацкая сообщила о разрыве отношений отношения с российским теннисистом Аленом Авидзбой.

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Авидзба и Завацкая. Фото: instagram.com/katya_zavatska_

Завацкая прекратила отношения с россиянином

Завацкая и Авидзба обручились в ноябре 2023 года, но спустя 18 месяцев 25-летняя спортсменка объявила о завершении "сказочной истории любви".

"Очень сильно тебя любила. Спасибо тебе за все. Наша сказка подошла к концу", — написала теннисистка.

В общем, пара встречалась более шести лет.

Завацкая встречалась с Авидзбой несмотря на то, что он ни разу публично не осудил российскую агрессию. Он лишь призывал к миру.

Катарина пыталась оправдать свои отношения тем, что Авидзба из Абхазии, но он всю жизнь представлял Россию.

Ранее Завацкая помогла уверенно победить Швейцарию в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Теперь Украина сыграет в основном раунде среди сильнейших команд.

Напомним, будущий наставник мадридского "Реала" Хаби Алонсо хочет выгнать из команды Куртуа и Лунина.

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