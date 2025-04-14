Завацька порвала з росіянином, з яким була заручена

Катаріна Завацька. Фото: ФТУ

Українська тенісистка Катаріна Завацька більше не зустрічається з росіянином. Відповідну заяву вона зробила після матчу за збірну України в Кубку Біллі Джин Кінг.

В Instagram Завацька повідомила про розрив відносин стосунки з російським тенісистом Аленом Авідзбою.

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Авідзба та Завацька. Фото: instagram.com/katya_zavatska_

Завацька припинила стосунки з росіянином

Завацька та Авідзба заручилися в листопаді 2023 року, але через 18 місяців 25-річна спортсменка оголосила про завершення "казкової історії кохання".

"Дуже сильно тебе кохала. Дякую тобі за все. Наша казка добігла кінця", — написала тенісистка.

Загалом пара зустрічалась більше ніж шість років.

Завацька зустрічалася з Авідзбою попри те, що він жодного разу публічно не засудив російську агресію. Він лише закликав до миру.

Катаріна намагалася виправдати свої відносини тим, що Авідзба із Абхазії, але він все життя представляв Росію.

Раніше Завацька допомогла впевнено перемогти Швейцарію у Кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг. Тепер Україна зіграє в основному раунді серед найсильніших команд.

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