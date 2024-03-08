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Українська тенісистка пробилася до півфіналу європейського турніру

8 березня 2024 08:00
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Агабекян Карен
редактор
Українська тенісистка пробилася до півфіналу європейського турніру
Українська тенісистка Катаріна Завацька. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/
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Агабекян Карен
редактор

У словацькій Трнаві завершилися чвертьфінали турніру ITF W75 у парному розряді. В одному з матчів зіграла українка Катаріна Завацька.

У чвертьфіналі українка грала у дуеті з Лулу Радович із Швейцарії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Завацька пробилася до півфіналу

У своєму чвертьфіналі дует Завацької та Радович обіграли лідерів посіву чешку Анастасію Децюк та росіянку Аміну Аншбу. Цікаво, що Катаріна та Лулу потрапили на турнір завдяки wild-card.

Матч завершився перемогою українки та швейцарки з рахунком 6:7, 6:4, 10:7.

У півфіналі Завацька та Радович зіграють проти китайського дуету Лян Еньшуо та Тан Цяньхуей.

Додамо, що українка та швейцарка вперше грають разом у парному розряді.

Зазначимо, що Завацька наразі в одиночному рейтингу опустилася на 184-е місце і тепер їй доводиться через турніри ITF та челенджери намагатися підібратися до топ-100 рейтингу WTA.

Нагадаємо, Зінченко готується до трансферу з "Арсенала" — на нього претендують два клуби.

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Теніс
Катерина Завацька
українські тенісисти
ITF

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