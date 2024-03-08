Українська тенісистка пробилася до півфіналу європейського турніру
У словацькій Трнаві завершилися чвертьфінали турніру ITF W75 у парному розряді. В одному з матчів зіграла українка Катаріна Завацька.
У чвертьфіналі українка грала у дуеті з Лулу Радович із Швейцарії, повідомив портал Новини.LIVE.
Завацька пробилася до півфіналу
У своєму чвертьфіналі дует Завацької та Радович обіграли лідерів посіву чешку Анастасію Децюк та росіянку Аміну Аншбу. Цікаво, що Катаріна та Лулу потрапили на турнір завдяки wild-card.
Матч завершився перемогою українки та швейцарки з рахунком 6:7, 6:4, 10:7.
У півфіналі Завацька та Радович зіграють проти китайського дуету Лян Еньшуо та Тан Цяньхуей.
Додамо, що українка та швейцарка вперше грають разом у парному розряді.
Зазначимо, що Завацька наразі в одиночному рейтингу опустилася на 184-е місце і тепер їй доводиться через турніри ITF та челенджери намагатися підібратися до топ-100 рейтингу WTA.
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