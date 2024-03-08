Украинская теннисистка пробилась в полуфинал европейского турнира

Украинская теннисистка Катарина Завацкая. Фото: instagram.com/katya_zavatska_/

В словацкой Трнаве завершились четвертьфиналы турнира ITF W75 в парном разряде. В одном из матчей сыграла украинка Катарина Завацкая.

В четвертьфинале украинка играла в дуэте с Лулу Радович из Швейцарии, сообщил портал Новини.LIVE.

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В своем четвертьфинале дуэт Завацкой и Радович обыграли лидеров посева чешку Анастасию Децюк и россиянку Амину Аншбу. Интересно, что Катарина и Лулу попали на турнир благодаря "wild-card".

Матч завершился победой украинки и швейцарки со счетом 6:7, 6:4, 10:7.

В полуфинале Завацкая и Радович сыграют против китайского дуэта Лян Эньшуо и Тан Цяньхуэй.

Добавим, что украинка и швейцарка впервые играют вместе в парном разряде.

Отметим, что Завацкая на текущий момент в одиночном рейтинге опустилась на 184-е место и теперь ей приходится через турниры ITF и челленджеры пытаться подобраться к топ-100 рейтинга WTA.

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