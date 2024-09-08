Три "серебра" и "бронзу" принесли паралимпийцы в копилку сборной Украины в предпоследний день Паралимпиады-2024

Марина Литовченко на Паралимпиаде-2024 Фото: Reuters

В предпоследний день Паралимпиады в Париже украинские спортсмены добавили в копилку три "серебра" и одну "бронзу". При этом серебряная медаль была завоевана в командном зачете.

Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады-2024.

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"Серебро" получила Марина Литовченко в настольном теннисе. В финале Литовченко уступила представительнице Ирака Наджли аль Даенни. Для Марины это третья медаль на паралимпиадах.

Денис Остапченко и Сергей Паламарчук вместе поднялись на подиум по результатам финала плавания. Денис получил "серебро", а Сергей — "бронзу".

В командном зачете наши саблистки тоже принесли серебряную медаль в паралимпийскую копилку Украины. В финалы наши девушки проиграли Китаю со счетом 37:45.

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