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Завоевали "серебро" и "бронзу" — Литовченко, Остапченко и Ламарчук получили награды на Паралимпиаде

8 сентября 2024 00:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Три "серебра" и "бронзу" принесли паралимпийцы в копилку сборной Украины в предпоследний день Паралимпиады-2024
Марина Литовченко на Паралимпиаде-2024 Фото: Reuters
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В предпоследний день Паралимпиады в Париже украинские спортсмены добавили в копилку три "серебра" и одну "бронзу". При этом серебряная медаль была завоевана в командном зачете.

Об этом сообщается на официальном сайте Паралимпиады-2024.

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"Серебро" получила Марина Литовченко в настольном теннисе. В финале Литовченко уступила представительнице Ирака Наджли аль Даенни. Для Марины это третья медаль на паралимпиадах.

Денис Остапченко и Сергей Паламарчук вместе поднялись на подиум по результатам финала плавания. Денис получил "серебро", а Сергей — "бронзу".

В командном зачете наши саблистки тоже принесли серебряную медаль в паралимпийскую копилку Украины. В финалы наши девушки проиграли Китаю со счетом 37:45.

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