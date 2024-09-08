Три "срібла" і "бронзу" принесли паралімпійці в скарбничку збірної України в передостанній день Паралімпіади-2024

Марина Литовченко на Паралімпіаді-2024. Фото: Reuters

В передостанній день Паралімпіади у Парижі українські спортсмени додали до скарбнички три "срібла" та одну "бронзу". Причому срібна медаль була завойована у командному заліку.

Про це повідомляється на офіційному сайті Паралімпіади-2024.

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"Серебро" отримала Марина Литовченко у настільному тенісі. У фіналі Литовченко поступилася представниці Іраку Наджлі аль Даєні. Для Марини це вже третя медаль на паралімпіадах.

Денис Остапченко та Сергій Паламарчук разом піднялись на подіум за результатами фіналу у плаванні. Денис отримав "срібло", а Сергій — "бронзу".

В командному заліку наші шаблістки теж принесли срібну медаль в паралімпійську скарбничку України. У фінали наші дівчата програли Китаю з рахунком 37:45.

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