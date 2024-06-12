Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Сборная Бельгии выбрала тактику на матч с Украиной — что известно arrow

Сборная Бельгии выбрала тактику на матч с Украиной — что известно

12 июня 2024 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Тренер сборной Бельгии считает Украину опасным соперником на Евро-2024
Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Бельгии завершила подготовку к чемпионату Европы по футболу серией товарищеских матчей. Команда Доменико Тедеско одержала несколько побед накануне Евро-2024. 

В сборной Бельгии назвали главного соперника по групповому этапу континентального первенства, сообщает официальный сайт УЕФА. 

Читайте также:

Бельгийцы попали на Евро-2024 в качестве победителя группы F в отборе на турнир. Соперниками команды были сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии. 

За последний месяц "красные дьяволы" сыграли товарищеские матчи с Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0). Главный тренер сборной Бельгии уже назвал основного соперника своей команды в борьбе за выход в плей-офф Евро-2024. 

Сборная Украины
Сборная Украины во время подготовки к турниру. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Тедеско сказал про сборную Украины 

Главный тренер бельгийской команды доволен тем, что его футболисты подошли к турниру в хорошем настроении. Он уже выбрал тактику на поединки континентального первенства, но обещает, что подготовка "красных дьяволов" к играм будет зависеть от конкретных соперников. 

Самым опасным противником Тедеско считает сборную Украины. Он считает, что эта команда похожа на Бельгии. У обеих сборных много талантливой молодежи в составе, а также футболистов, которые выступают в сильнейших лигах мира. Тедеско понимает, что в матче с Украиной может быть решена судьба первого места в группе Е. 

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (2 июня) и Бельгией (26 июня).

Напомним, "Динамо" летом потеряет Бражко и еще двух игроков сборной Украины.

Забарный станет игроком легендарного клуба АПЛ — что известно.

Цыганков назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2024.

Гвардиола назвал будущего победителя Евро-2024 — тренер выделил две команды.

Луческу дал прогноз на выступления сборной Украины на Евро-2024.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор