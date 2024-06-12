Тренер сборной Бельгии считает Украину опасным соперником на Евро-2024

Сборная Бельгии выбрала тактику на матч с Украиной — что известно
Сборная Бельгии завершила подготовку к чемпионату Европы по футболу серией товарищеских матчей. Команда Доменико Тедеско одержала несколько побед накануне Евро-2024.
В сборной Бельгии назвали главного соперника по групповому этапу континентального первенства, сообщает официальный сайт УЕФА.
Бельгийцы попали на Евро-2024 в качестве победителя группы F в отборе на турнир. Соперниками команды были сборные Австрии, Швеции, Азербайджана и Эстонии.
За последний месяц "красные дьяволы" сыграли товарищеские матчи с Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0). Главный тренер сборной Бельгии уже назвал основного соперника своей команды в борьбе за выход в плей-офф Евро-2024.
Что Тедеско сказал про сборную Украины
Главный тренер бельгийской команды доволен тем, что его футболисты подошли к турниру в хорошем настроении. Он уже выбрал тактику на поединки континентального первенства, но обещает, что подготовка "красных дьяволов" к играм будет зависеть от конкретных соперников.
Самым опасным противником Тедеско считает сборную Украины. Он считает, что эта команда похожа на Бельгии. У обеих сборных много талантливой молодежи в составе, а также футболистов, которые выступают в сильнейших лигах мира. Тедеско понимает, что в матче с Украиной может быть решена судьба первого места в группе Е.
Сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (2 июня) и Бельгией (26 июня).
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