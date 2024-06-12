Тренер сборной Бельгии считает Украину опасным соперником на Евро-2024

Тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/

Сборная Бельгии завершила подготовку к чемпионату Европы по футболу серией товарищеских матчей. Команда Доменико Тедеско одержала несколько побед накануне Евро-2024.

В сборной Бельгии назвали главного соперника по групповому этапу континентального первенства, сообщает официальный сайт УЕФА.

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За последний месяц "красные дьяволы" сыграли товарищеские матчи с Черногорией (2:0) и Люксембургом (3:0). Главный тренер сборной Бельгии уже назвал основного соперника своей команды в борьбе за выход в плей-офф Евро-2024.

Сборная Украины во время подготовки к турниру. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Тедеско сказал про сборную Украины

Главный тренер бельгийской команды доволен тем, что его футболисты подошли к турниру в хорошем настроении. Он уже выбрал тактику на поединки континентального первенства, но обещает, что подготовка "красных дьяволов" к играм будет зависеть от конкретных соперников.

Самым опасным противником Тедеско считает сборную Украины. Он считает, что эта команда похожа на Бельгии. У обеих сборных много талантливой молодежи в составе, а также футболистов, которые выступают в сильнейших лигах мира. Тедеско понимает, что в матче с Украиной может быть решена судьба первого места в группе Е.

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2024 сыграет с Румынией (17 июня), Словакией (2 июня) и Бельгией (26 июня).

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