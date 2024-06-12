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Збірна Бельгії обрала тактику на матч із Україною — що відомо

12 червня 2024 16:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Тренер збірної Бельгії вважає Україну небезпечним суперником на Євро-2024
Тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско. Фото: instagram.com/domenico_tedesc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Збірна Бельгії завершила підготовку до чемпіонату Європи з футболу серією товариських матчів. Команда Доменіко Тедеско здобула декілька перемог напередодні Євро-2024.

У збірній Бельгії назвали головного суперника групового етапу континентальної першості, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Бельгійці потрапили на Євро-2024 як переможець групи F у відборі на турнір. Суперниками команди були збірні Австрії, Швеції, Азербайджану та Естонії.

За останній місяць "червоні дияволи" зіграли товариські матчі з Чорногорією (2:0) та Люксембургом (3:0). Головний тренер збірної Бельгії вже назвав основного суперника своєї команди у боротьбі за вихід у плей-офф Євро-2024.

Збірна України
Збірна України під час підготовки до турніру. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Тедеско сказав про збірну України

Головний тренер бельгійської команди задоволений тим, що його футболісти підійшли до турніру у гарному настрої. Він уже вибрав тактику на поєдинки континентальної першості, але обіцяє, що підготовка "червоних дияволів" до ігор залежатиме від конкретних суперників.

Найнебезпечнішим противником Тедеско вважає збірну України. Він вважає, що ця команда схожа на Бельгію. Обидві збірні мають багато талановитої молоді у складі, а також футболістів, які виступають у найсильніших лігах світу. Тедеско розуміє, що у матчі з Україною може бути вирішена доля першого місця у групі E.

Збірна України на груповому етапі Євро-2024 зіграє з Румунією (17 червня), Словаччиною (2 червня) та Бельгією (26 червня).

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Збірна України з футболу
Євро-2024
Збірна Бельгії по футболу
Доменіко Тедеско

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