Сборная Франции просит протестующих прекратить беспорядки в стране

Килиан Мбаппе на разминке. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Во Франции продолжаются масштабные протесты, которые возникли после превышения полномочий полицией в отношении 17-летнего подростка. Футболисты национальной футбольной сборной написали коллективное письмо с просьбой остановить беспорядки.

Дешам, Мбаппе, Гризманн и другие звезды "трехцветных" призвали людей на улицах прекратить насилие, сообщает L'Equipe.

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Во Франции четвертый день продолжается протест населения против действий полиции, которые привели к гибели подростка. Он был застрелен представителем охраны правопорядка после того, как не остановился по требованию полицейского.

В Париже и ряде других городов протест перерос в погромы. Полиция противостоит гражданам, с обеих сторон есть пострадавшие в результате этих беспорядков. Полиция задержала уже более 600 человек.

Письмо сборной Франции

Представители "трехцветных" были вынуждены вмешаться с попыткой остановить протестующих. Тренерский штаб и футболисты сборной Франции по футболу призвали остановить беспорядки и прекратить вражду. Килиан Мбаппе и другие звезды, у которых миллионы поклонников во Франции, обратились к людям на улицах.

Дидье Дешам во время матча. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Невозможно не заметить народный гнев, мы все являемся свидетелями тому, что произошло. Но при этом не можем принять ту форму, в которой реализовано недовольство людей. Идет уничтожение нашей родной страны, городов, кварталов и улиц. Это необходимо остановить", — написали игроки сборной Франции.

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