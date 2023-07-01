Збірна Франції просить протестувальників припинити безлад у країні

Кіліан Мбаппе на розминці. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У Франції продовжуються масштабні протести, які виникли після перевищення повноважень поліцією щодо 17-річного підлітка. Футболісти національної футбольної збірної написали колективний лист із проханням зупинити безладдя.

Дешам, Мбаппе, Грізманн та інші зірки "триколірних" закликали людей на вулицях припинити насильство, повідомляє L'Equipe.

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У Парижі та низці інших міст протест переріс у погроми. Поліція протистоїть громадянам, по обидва боки є постраждалі внаслідок цих заворушень. Поліція затримала вже понад 600 людей.

Лист збірної Франції

Представники "триколірних" були змушені втрутитися зі спробою зупинити протестувальників. Тренерський штаб та футболісти збірної Франції з футболу закликали зупинити заворушення та припинити ворожнечу. Кіліан Мбаппе та інші зірки, які мають мільйони шанувальників у Франції, звернулися до людей на вулицях.

Дідьє Дешам під час матчу. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Неможливо не помітити народний гнів, ми всі є свідками того, що сталося. Але при цьому не можемо прийняти ту форму, в якій реалізовано невдоволення людей. Йде знищення нашої рідної країни, міст, кварталів та вулиць. Це необхідно зупинити", — написали гравці збірної Франції.

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