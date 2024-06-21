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Сборная Украины выбрала фартовую форму на матч со Словакией

21 июня 2024 11:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины сыграет со Словакией в счастливом комплекте формы
Футболисты сборной Украины на разминке. Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Уже известно, в каком комплекте формы подопечные Сергея Реброва выйдут на поле. 

Незадолго до континентального первенства украинская команда победила в этом комплекте формы, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени сборные Украины и Словакии выйдут на поле стадиона в немецком Дюссельдорфе. Команде Сергея Реброва предстоит реабилитироваться за поражения в прошлом поединке с Румынией. 

Форма сборной Украины на матч со Словакией
Форма сборной Украины на матч со Словакией. Фото: УАФ

В какой форме сыграют украинцы 

На матч со Словакией команда Сергея Реброва наденет желтые футболки, которые традиционно считаются "домашней" формой команды. Именно в такой форме сборная Украины чаще всего побеждала в официальных матчах. 

Форма сборной Украины на матч со Словакией
Вратарский комплект формы сборной Украины на матч со Словакией. Фото: УАФ

Именно в желтых майках подопечные Сергея Реброва разгромили команду Молдовы (4:0) в последнем товарищеском матче перед стартом Евро-2024. В поединке со Словакией украинцы не могут позволить себе поражение. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

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спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Словакия
Евро-2024

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