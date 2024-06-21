Сборная Украины сыграет со Словакией в счастливом комплекте формы

Сборная Украины выбрала фартовую форму на матч со Словакией
Во втором туре группового этапа чемпионата Европы по футболу сборная Украины сыграет с национальной командой Словакии. Уже известно, в каком комплекте формы подопечные Сергея Реброва выйдут на поле.
Незадолго до континентального первенства украинская команда победила в этом комплекте формы, сообщает портал Новини.LIVE.
В пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени сборные Украины и Словакии выйдут на поле стадиона в немецком Дюссельдорфе. Команде Сергея Реброва предстоит реабилитироваться за поражения в прошлом поединке с Румынией.
В какой форме сыграют украинцы
На матч со Словакией команда Сергея Реброва наденет желтые футболки, которые традиционно считаются "домашней" формой команды. Именно в такой форме сборная Украины чаще всего побеждала в официальных матчах.
Именно в желтых майках подопечные Сергея Реброва разгромили команду Молдовы (4:0) в последнем товарищеском матче перед стартом Евро-2024. В поединке со Словакией украинцы не могут позволить себе поражение.
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