Збірна України зіграє зі Словаччиною у щасливому комплекті форми

Футболісти збірної України на розминці Фото: Reuters/Angelika Warmuth

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє із національною командою Словаччини. Вже відомо, в якому комплекті підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле.

Незадовго до континентальної першості українська команда перемогла у цьому комплекті форми, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за київським часом збірні України та Словаччини вийдуть на поле стадіону у німецькому Дюссельдорфі. Команда Сергія Реброва має реабілітуватися за поразки в минулому поєдинку з Румунією.

Форма збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: УАФ

У якій формі зіграють українці

На матч зі Словаччиною команда Сергія Реброва одягне жовті футболки, які традиційно вважаються "домашньою" формою команди. Саме у такій формі збірна України найчастіше перемагала в офіційних матчах.

Воротарський комплект форми збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: УАФ

Саме у жовтих майках підопічні Сергія Реброва розгромили команду Молдови (4:0) в останньому товариському матчі перед стартом Євро-2024. У поєдинку зі Словаччиною українці не можуть дозволити собі поразки.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024.

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову.

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця.

Араухо хоче піти з "Барселони" через конфлікт з одним із лідерів команди.