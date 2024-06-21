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Збірна України обрала фартову форму на матч зі Словаччиною

21 червня 2024 11:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України зіграє зі Словаччиною у щасливому комплекті форми
Футболісти збірної України на розминці Фото: Reuters/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У другому турі групового етапу чемпіонату Європи з футболу збірна України зіграє із національною командою Словаччини. Вже відомо, в якому комплекті підопічні Сергія Реброва вийдуть на поле.

Незадовго до континентальної першості українська команда перемогла у цьому комплекті форми, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У п'ятницю, 21 червня, о 16:00 за київським часом збірні України та Словаччини вийдуть на поле стадіону у німецькому Дюссельдорфі. Команда Сергія Реброва має реабілітуватися за поразки в минулому поєдинку з Румунією.

Форма збірної України на матч зі Словаччиною
Форма збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: УАФ

У якій формі зіграють українці

На матч зі Словаччиною команда Сергія Реброва одягне жовті футболки, які традиційно вважаються "домашньою" формою команди. Саме у такій формі збірна України найчастіше перемагала в офіційних матчах.

Форма збірної України на матч зі Словаччиною
Воротарський комплект форми збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: УАФ

Саме у жовтих майках підопічні Сергія Реброва розгромили команду Молдови (4:0) в останньому товариському матчі перед стартом Євро-2024. У поєдинку зі Словаччиною українці не можуть дозволити собі поразки.

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спорт
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Збірна України з футболу
Словаччина
Євро-2024

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