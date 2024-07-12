Сборная Украины сыграет домашние матчи в Чехии и Польше

Сборная Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/uafukraine/

Украинская Ассоциация футбола определила города, в которых национальная команда под руководством Сергея Реброва будет проводить домашние матчи в Лиге Наций. Турнир стартует уже осенью этого года.

Большую часть поединков "сине-желтые" сыграют в Польше, сообщает официальный сайт УАФ.

Читайте также:

Уже 7 ноября сборная Украины начнет свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций. Соперником национальной команды станет Албания, которая запомнилась болельщикам по выступлениям на Евро-2024.

Городской стадион в польском Вроцлаве. Фото: wikipedia

Где будет играть сборная Украины

Поединок с Албанией украинцы проведут в столице Чехии Праге. Затем, 11 октября, "сине-желтые" сыграют со сборной Грузии, а 14 октября будут противостоять Чехии. Эти поединки пройдут в Польше. Домашними стадионами для команды Реброва станут арены в Познани и Вроцлаве.

Александр Зинченко и Роман Яремчук празднуют гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Сборная Украины должна выиграть свою группу в Лиге Наций. Это важно с точки зрения рейтинга национальных команд перед началом жеребьевки отбора на Кубок Мира 2026 года. Она пройдет в декабре.

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" — два клуба ведут борьбу за украинца.

Трубин выбрал новый клуб — "Бенфика" снизит трансферную стоимость украинца.

Миколенко выбрал новый клуб — "Эвертон" готовится для трансфера.

Скалони рассказал, когда Месси уйдет из сборной Аргентины.

Довбик сможет перейти в клуб, который регулярно ведет борьбу за чемпионский титул.