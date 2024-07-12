Сборная Украины сыграет домашние матчи в Чехии и Польше

Сборная Украины переехала в Польшу — в каких городах будет играть команда
Украинская Ассоциация футбола определила города, в которых национальная команда под руководством Сергея Реброва будет проводить домашние матчи в Лиге Наций. Турнир стартует уже осенью этого года.
Большую часть поединков "сине-желтые" сыграют в Польше, сообщает официальный сайт УАФ.
Уже 7 ноября сборная Украины начнет свой путь в новом розыгрыше Лиги Наций. Соперником национальной команды станет Албания, которая запомнилась болельщикам по выступлениям на Евро-2024.
Где будет играть сборная Украины
Поединок с Албанией украинцы проведут в столице Чехии Праге. Затем, 11 октября, "сине-желтые" сыграют со сборной Грузии, а 14 октября будут противостоять Чехии. Эти поединки пройдут в Польше. Домашними стадионами для команды Реброва станут арены в Познани и Вроцлаве.
Сборная Украины должна выиграть свою группу в Лиге Наций. Это важно с точки зрения рейтинга национальных команд перед началом жеребьевки отбора на Кубок Мира 2026 года. Она пройдет в декабре.
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