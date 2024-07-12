Збірна України зіграє домашні матчі у Чехії та Польщі

Збірна України на Євро-2024 Фото: instagram.com/uafukraine/

Українська Асоціація футболу визначила міста, де національна команда під керівництвом Сергія Реброва проводитиме домашні матчі в Лізі Націй. Турнір стартує вже восени цього року.

Більшість поєдинків "синьо-жовті" зіграють у Польщі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Вже 7 листопада збірна України розпочне свій шлях у новому розіграші Ліги Націй. Суперником національної команди стане Албанія, яка запам'яталася вболівальникам із виступів на Євро-2024.

Міський стадіон у польському Вроцлаві. Фото: wikipedia

Де гратиме збірна України

Поєдинок з Албанією українці проведуть у столиці Чехії Празі. Потім, 11 жовтня, "синьо-жовті" зіграють зі збірною Грузії, а 14 жовтня протистоятимуть Чехії. Ці поєдинки відбудуться у Польщі. Домашніми стадіонами для команди Реброва стануть арени у Познані та Вроцлаві.

Олександр Зінченко та Роман Яремчук святкують гол. Фото: instagram.com/uafukraine/

Збірна України має виграти свою групу у Лізі Націй. Це важливо з погляду рейтингу національних команд перед початком жеребкування відбору на Кубок Світу 2026 року. Воно відбудеться у грудні.

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